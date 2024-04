'MOLIO ME JE DA GA NE UDARIM!' Majk Tajson TVRDI da je uhvatio svoju bivšu ženu NA GOMILI s Bred Pitom, a od tada je krenula PRAVA DRAMA!

Američki bokser, Majk Tajson, kako tvrdi, svoju bivšu ženu Robin Givens s kojom je bio u braku od 1988. do 1989., zatekao u krevetu sa poznatim glumcem, Bred Pitom. Ovu situaciju opisao je u svojim memoarima "Undisputed Truth" iz 2013, što je Givens negirala, a slučaj se dogodio kad je bokser vodio brakorazvodnu parnicu s Robin.

Dan kada je trebalo da Tajson potpiše papire za razvod od Givens, predomislio se i otišao do nje kako bi je poslednji put posetio. Parkirao je auto ispred njene kuće i video je u autu s Bredom, a kasnije ih je zatekao zajedno u spavaćoj sobi.

Majk tvrdi da ga je glumac molio:

Bio je jako ljut na Pita

- Trebalo je da mu vidite izraz lica kad me ugledao. Izgledao je kao da živi poslednje trenutke u svom životu. Čini mi se da je bio malo naduvan", napisao je Tajson. U emisiji "In Depth" s Grejemom Bensindžerom, Tajson je rekao da je bio jako ljut na Pita. "Trebalo je da se razvedem, ali svaki dan sam odlazio do njene kuće kako bismo vodili ljubav. Bred Pit je taj dan stigao ranije.