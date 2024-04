TOM KRUZ ZBOG SEKTE 16 GODINA NEĆE NI SLIKU DA JOJ VIDI?! Ovako se majka KAO LAVICA borila da joj ćerka ne upadne u KANDŽE kulta!

Tom Kruz i Kejti Holms su 2012. godine nakon pet godina braka objavili vest da razvode i bio je to jedan od najvećih raskida u svetu slavnih. Njihova ćerka Suri Kruz, koja danas puni 18 godina, imala je samo pet godina, a Tom je godinu dana nakon razvoda prekinuo svaki kontakt s njom.

Suri Kruz je izrasla u prelepu devojku, a svi se slažu da što je starija sve više liči na slavnu majku Kejti Holms. Poznato je da Tom Kruz nije dobio starateljstvo nad ćerkom, kao i da je brakorazvodna parnica, kojom je Holms dobila starateljstvo, okončana za samo 11 dana.

Iako je po sudskoj odluci Tom Kruz dobio pravo da ćerku viđa 10 dana svakog meseca, dobro upućeni izvor tvrdi kako je on tu mogućnost odbio iz razloga što Suri nije sajentolog, a ćerku navodno nije video punih 16 godina. Jedino čega se pridržava je to da plaća troškove njene školarine, odnosno isplaćuje 400.000 dolara godišnje i to će ostati sve dok Suri ne napuni 18 godina.

Upravo je Tomova opsednutost sajentologijom presudila i njegovom braku sa Kejti koja se pre skoro petnaest godina iselila iz njihove zajedničke kuće u strahu za sebe i ćerku. Tom je ćerki navodno redovno slao pisma koja je njena majka sakrivala. Ali, prošle godine u javnost je procurila informacija o tome kako je Suri pronašla očeva pisma u kući majčinih roditelja u Ohaju i da je, nakon što ih je pročitala, poželela da vidi sa njim, ali se njena majka tome usprotivila.

"To što ju je odgajila samohrana majka u Njujorku učinilo je Suri takvom kakva jeste. Kejti je uvek stavljala Suri na prvo mesto i Suri voli svoju mamu više od svega. Ona je pametna tinejdžerka, i raste u vrlo inteligentnu zrelu osobu. Ima vrlo blisku grupu odanih prijatelja i tačno zna odakle dolazi", ispričao je nedavno za Daily mail insjader blizak Kejti.

Takođe se šuškalo da je Kejti Holms najverovatnije potpisala "neku vrstu ugovora o tajnosti u kojem kaže da neće reći ništa loše o sajentologiji" kako bi mogla zadržati svoje primarno starateljstvo nad Suri.

Suri obožava modu, navodno ima gardeorber koji košta pet miliona dolara. Ljubitelj je i muzike, otpevala je numeru koja prati film u kojem glumi njena majka koju savetuje oko stila odevanja.

"Mnogo je volim. Najveći cilj mi je da ostane svoja i odaste u samouverenu, jaku i sposobnu osobu, i da toga bude i svesna", ispričala je glumica za "In Style".

Suri Kruz je inače često uvrštena na listu najbogatije dece sveta, a njen fond se procenjuje na oko 9 miliona dolara.

Šta je to SAJENTOLOGIJA? Sajentologija uči da su ljudi besmrtna duhovna bića koja su zaboravila svoju pravu prirodu. Njen metod duhovne rehabilitacije je vrsta savetovanja znana kao audicija, u kojoj izvođači pokušavaju da svesno ponovo dožive bolne ili traumatske događanje iz svoje prošlosti, kako bi „se oslobodili njihovih ograničavajućih efekata“. Osnovna načela sajentologije su: Čovek je besmrtno duhovno biće, čovekova iskustva idu mnogo dublje od života, a čovekova sposobnost neograničena, čak i ako čovek toga nije trenutno svestan i čovek je u osnovi dobar. On teži da opstane. Njegov opstanak zavisi od njega samog, njegovih bližnjih i njegovom postizanju jedinstva sa univerzumom.

Autor: N. Ž.