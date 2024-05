PRINC HARI LJUBI ZEMLJU KOJOM HODA! On puca od sreće i ponosa dok za njegovu MEGAN MARKL govore OVO, svi su se ISTOPILI (VIDEO)

Princ Hari i Megan Markl protekle dane proveli su po turneji po Nigeriji, a društvene mreže prepune su njihovih fotografija i snimaka. Saseksovi su naišli na fenomenalan prijem u Nigeriji, što nije ni čudo s obzirom da je vojvotkinja otkrila da je "43 posto Nigerijka" po majčinoj strani.

Pored brojnih angžamana i niza različitih događaja kojima su prisustvovali, mediji su ispratili i vrlo upečatljiv modni stil Megan Markl tokom posete ovoj afričkoj državi. Ona je promenila osam živopisnih, vrlo efektnih izdanja tokom tri dana u Nigeriji, pokazavši drugu, razigraniju i manje formalnu stranu svog stila.

No, još jedan poseban trenutak ukrao je pažnju fanova vojvode i vojvotkinje od Saseksa - onaj koji prikazuje da su zaljubljeni jedno u drugo baš kao prvoga dana.

Naime, na Tviteru se pojavio snimak sa jedne svečanosti na kome se vidi kako jedan nigerijski zvaničnik hvali Megan, dok se princ Hari smeši i "puca" od ponosa. On je nežno protrljao svoju suprugu po ruci, poljubivši je pritom u kosu i s nežnošću je posmatrajući.

I want my children to find a partner that loves them like Harry loves Meghan (and she loves him) ❤️❤️❤️ #HarryandMeghaninNigeria pic.twitter.com/VujNZU7Kwk