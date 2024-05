Kralj Čarls jednim potezon dokrajčio Harija: Odbegli princ ne prestaje da vređa kraljevsku porodicu, a očekuje od oca da ga brani!

Sa zvaničnog sajta kraljevske porodice uklonjena je izjava princa Harija (39), u kojoj je kritikovao britanske novine zbog negativnog tretmana njegove tadašnje devojke, a sada supruge Megan Markl.

Ovo je prvo obraćanje princa Harija javnosti, na tekstove u medijima, dok ostali članovi proodice do sada to nisu radil.

Ipak, Hari je ranije rekao javnosti da je najava iz novembra 2016. naljutila njegovog oca i brata.

Kraljevska porodica branila Megan, pa obrisala komentar

Ceo događaj se odigrao par dana nakon što je veza vojvode od Saseksa sa Megan Markl postala javna. Više od sedam godina ostao je na stranici na kojoj monarhija objavljuje saopštenja za javnost i daje zvanične izjave.

Veruje se da je komentar obrisan još u decembru prošle godine, ali su američki novinari tek sada primetili promenu. Na društvenim mrežama tradicionalno su usledile polemike, a većina je saglasna sa odlukom kralja Čarlsa.

Smatraju da je tu Harijevu izjavu najbolje zaboraviti jer je u međuvremenu u više navrata oklevetao oca, pa nema smisla da Čarls stane na njegovu stranu i ostavi izjavu. Ionako se ni tada nije slagao sa njom, prenosi Story.hr.

Tvrdi da je izjava rasistička

Podsećanja radi, MailOnline je objavio članak sa naslovom da je Harijeva nova devojka stigla 'pravo iz Komtona', aludirajući na pesmu 'Straight Outta Compton' iz 1988.

Mnogi taj grad povezuju sa nasiljem i bandama. Hariju se taj naslov nije dopao i istakao je da je seksistički i rasistički, pa se oglasio na tu temu i tako prvi put javno potvrdio svoju vezu sa Markl. Tako je stavio do znanja koliko mu Megan znači, pokazao je da nije od zadirkivanja i da ne želi da se o Megan priča na loš način samo zato što je druge rase.

Saopštenje

- Prošle nedelje ste prešli granicu. Njegova devojka, Megan Markl, bila je izložena zlostavljanju i uznemiravanju. Nešto od toga je bilo javno - blaćenje na naslovnoj strani nacionalnih novina, rasno nabijeni komentari, otvoreni seksizam i trolovanje na društvenim mrežama i komentari ispod članaka na vebu... - izjasnio se tada Hari.

Princ je bio zabrinut za Meganinu bezbednost i duboko razočaran što je nije uspeo da je zaštiti.

- Nije u redu da gospođa Markl nakon nekoliko meseci veze sa princom bude izložena takvoj oluji. Zna da će komentari reći da je to cena koju ona mora da plati i da je sve to deo igre. Ali on se sa tim ne slaže. Ovo nije igra, ovo je njen i njegov život - navodi se u saopštenju.

Ta izjava je bila veoma hrabar potez sa Harijeve strane. Članovi britanske kraljevske porodice do tada su se držali uzrečice 'Nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj' kada su mediji u pitanju. Princ je to istakao i u svojim memoarima 'Rezervata'. Nakon što su dali kontroverznu izjavu, njegov otac Čarls i brat Vilijam su se naljutili na njega jer su istakli svoje nedostatke u odbrani njegovih žena, Kamile i Kejt Midlton.

- Moja izjava je izazvala potpuno novi napad – od moje porodice. Tata i Vili su bili besni. Moja izjava je učinila da se osećaju loše, obojica su rekli, 'Zašto dođavola?' Zato što nikada nisu dali izjavu za svoje devojke ili žene kada su bili maltretirani - priseća se on u knjizi.

Napada porodicu, a očekuje da ga otac brani

Ovo nije prvi put da palata umanjuje značaj Harija na svojoj veb stranici. Ranije ove godine spojili su dva profila vojvode i vojvotkinje od Saseksa u manju, zajedničku biografiju. Par se venčao u maju 2018, a povukao se sa kraljevskih dužnosti u januaru 2020. Otišli ​​su u Kanadu, a onda su se u jeku korona virusa preselili u Ameriku, gde i danas žive. Imaju dvoje dece, sina Arčija i ćerku Lilibet Dajanu.

