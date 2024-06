Džej Lo u TOTALNOM RASULU! Razapeli je na internetu zbog jednog SNIMKA, oglasila se njena školska drugarica!

Haos!

Da je ova godina definitivno turbulentna za slavnu Dženifer Lopez, pokazuje i činjenica da se njen novi album, "This is Me...Now", izuzetno loše plasirao na platformama "Spotifaj" I "Epl Mjuzik", kao i da nije uspeo da se kotira među prvi top 20 apsolutno nigde u svetu. Njen najnoviji album plasiran je 16. februara ove godine i, prema reakcijama publike, nije slušan kao što je bilo za očekivati. Čak 13 pesama naišlo je na nezainteresovanost publike.

Mimo trenutnog muzičkog, takoreći, neuspeha, može se reći da je doživela još jedan i to na polju glume jer, njena poslednja filmska ostvarenja, naišla su na negativne kritike od stane kako filmskih kritičara, tako i publike.Izgleda da joj sreće manjka i u ljubavi jer se već danima se spekuliše o tome da se razvodi od Ben Afleka.

NEW: #JenniferLopez 's 7/22 #BallArena show is now canceled, along with her entire tour. Sales were so bad @Variety used them as its sad seating-chart example. Refunds will be automatic. Same thing JUST happened to #BlackKeys ' Denver date, and nat'l tour https://t.co/Y77IXiMqdz pic.twitter.com/6W1CEmofJ2

Da zlo bude veće, danas je objavljeno da je Dženifer Lopez otkazala svetsku muzičku turneju. U zvančinom saopštenju, koji je dobio "Guardian" navedeno je da je svojom voljom odustala jer želi da se posvati deci, porodici i prijateljima, ali na društvenim mrežama se šuška da je pravi razlog to što nije uspela da proda dovoljan broj karata koji je potreban da bi se turneja započela.

Mesecima unazad, Džej Lo je tema tračeva i kritika, što zbog potencijalnog razvoda, što zbog njenog ponašanja. Naime, raznorazne priče, od strane njenih saradnika, usijale su internet, pa je pevačica u više navrata okarakterisana kao "neprijatna, bezobrana, nadobudna". Takođe je bila prozvana i kao lažov, jer je njena školska drugarica, na svom TikTok nalogu objavila da Džej Lo nije imala teško detinjstvo u Bronksu, kako je to predstavila javnosti.

"Pukla je i bilo je i vreme", "Sad zna da je niko ne voli, uzalud se trudi", "Sad je jasnije zašto je Maraja Keri ne podnosi", "Ko uopšte još uvek sluša Džej Lo", samo su neki od komentara na mrežama.

After a person in the Bronx said she was a classmate of Jennifer Lopez, she knew where JLo sat and who she talked to in class, called her a "liar" because "Jenny was never from the block"

After her viral video she said now that she NEVER MET OR SAW JLO on school, she just lie... pic.twitter.com/414u8BAgeU