NAGLA SMRT ZABEZEKNULA JAVNOST: Otišao je jedan od najboljih MUZIČARA, otkriveni detalji smrti!

Hip-hop zajednica oplakuje gubitak Marka Rosa, poznatijeg kao Brat Markis, istaknutog člana uticajne hip-hop grupe "2 Live Crew". Vest o njegovoj smrti potvrdio je dugogodišnji menadžer grupe, DJ Debo, koji je otkrio da je reper preminuo prirodnim uzrocima u 59. godini.

Iako detalji oko njegove smrti nisu otkriveni, izvori bliski situaciji uveravaju da nema sumnje u neki zločin. Članovi njegove grupe su se obratili na Instagramu kako bi se oprostili od svog kolege umetnika, izražavajući tugu zbog naglog gubitka.

Rođen 4. aprila 1966. u Ročesteru, Brat Markis je proveo svoje formativne godine u Los Anđelesu pre nego što se preselio u Majami. Ušao je u ovu hip-hop grupu sa sedištem u Floridi 1986. godine, praveći svoj debi na njihovom albumu "The 2 Live Crew Is What We Are." Njegov doprinos se protezao na naredne albume poput "Move Somethin'" (1988), "As Nasty As They Wanna Be" (1989), "Banned in the U.S.A." (1990), i "As Nasty as They Wanna Be Part II" (1991). Grupa je bila kontroverzna zbog svog albuma iz 1989. koji je jedan sudija u Floridi proglasio uvredljivim, što je dovelo do hapšenja nekih članova i vlasnika prodavnice ploča.

Nakon raspada grupe sredinom devedesetih, Brat Markis je nastavio da stvara muziku, objavljujući nekoliko solo albuma tokom ostatka svoje karijere. Takođe je sarađivao sa Ice-T-om na pesmi "99 Problems," koja se nalazila na reperovom albumu "Home Invasion" iz 1993. Njegov doprinos hip-hop žanru i njegov dugotrajan uticaj na muzičku industriju će biti zapamćeni od strane fanova i kolega umetnika.

Autor: pink.rs