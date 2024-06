ONA SE TRUDILA, ALI NE MOŽE VIŠE: Džej Lo prelomila i odlučila da Ben Aflek ne bude više deo njenih planova! Evo ko joj sada okupira misli!

Dženifer Lopez je "gotova" sa pokušajima da svoj brak sa Benom Aflekom uspe.

Usred glasina o statusu braka para, insajder iz industrije sada je tvrdio da je pop zvezda došla do kraja i da više ne oseća da može učiniti još "više" da spasi vezu.

„Dženi je dosta i zaista se trudila, ali ne može više, ne ide na bolje, sve je gore“, rekao je izvor iz muzičke industrije za DailiMail.com.

Insajder dodaje da je glavni razlog zašto je Džej Lo (54) napustila svog 51-godišnjeg muža taj što je uvek bio 'prgav i negativan' . Dženifer je tužna zbog kraja njenog braka, ali „pokušava da izvuče najbolje od toga tako što će vežbati, provoditi vreme sa svojim blizancima Maksom i Emom i praviti nove planove za 2025.“

Jedan od tih novih planova je nastavak njene turneje This Is Me... Live za leto 2025. kada puni 56 godina. Ona je otkazala turneju za 2024. koja je trebala da počne u julu kako bi se 'prisetila'.

„Uzbuđena je zbog odlaska na turneju sledeće godine kada je njen lični život mirniji i kada će moći da se poveže sa svojim fanovima. Ona će povesti svoje pleme sa sobom i iskoristiti ga na najbolji način', rekao je izvor.

Lopezova je takođe rekla da je "šokirana" lošom štampom koju dobija, za koju veruje da nije fer.

„Kada bi ljudi mogli da vide kroz šta je zaista prošla, bilo bi im lakše“, rekao je izvor.

„Ben je sjajan momak, ali ume da bude mrzovoljan i loš. Mislim da je svet to video na fotografijama kao kada su prošle godine bili na Gremiju; ne bi se smejao. Da vide kako je zaista bilo, ne bi je napali', rekao je Dženiferin prijatelj.

