KVENTIN TARANTINO NAPADNUT! Šutirali mu auto, brutalno ga vređali, a evo šta je razlog! (VIDEO)

Ova vest je naišla na brojne osude anti-izraleskih aktivista, što je uzrok najskorijeg napada na reditelja.

Nepoznata žena afro-američkog porekla uputila je buljuk uvreda na račun reditelja Kventina Tarantina, koji se u tom trenutku nalazio u jednom njujorškom restoranu.

"Ti cionistički smrade", uzvikivala je žena Tarantinu u videu koji je postao viralan na društvenim mrežama. Reditelj je uz pratnju morao da napusti restoran.

❗️In New York, pro-Palestinian activists attacked director Quentin #Tarantino



A woman of color shouted slogans in defense of Palestine and demanded that Tarantino say the n-word.



The American director is married to Israeli singer and model Daniella Pick. After the Hamas attack,… pic.twitter.com/aPyLavLPy8