Ovo su poznati koji su promenili pol: Od oca koji je uništio Kardašijanke, preko Andreje, pa sve do trudne glumice

Dok se neke osobe rode sa osećajem da su u "pogrešnom telu" pa vrlo brzo pokazuje karakteristike suprotnog pola, neki u poznijim godinama spoznaju svoj pravi identitet. Promena pola još uvek je tabu tema u mnogim zemljama širom sveta, pa je za ovako veliku životnu odluku potrebno mnogo hrabrosti, ali i podrške porodice i prijatelja.

Kroz ovaj kompleksni proces neke ličnosti su prošle želevši da sve podele sa javnošću pa su snimljene i TV serije, dok su drugi rešili da zadrže privatnost i kroz tranziciju prođu u svoja četiri zida.

Poznatim ličnostima je bez sumnje teže, s obzirom na to da mediji stalno prate svaki njihov korak, a milionski auditorijum ih svakodnevno komentariše i sudi. Tako je kao bomba odjeknula vest o postepenoj promeni izgleda američkog Olimpijca i osvajača zlatne medalje, Brusa Dženera, i bivšeg supruga Kris Džener.

Od Brusa Dženera do Kejtlin Džener

Očuh Kardašijanki, nekadašnji olimpijiski prvak Brus Džener (74) promenio je pol i postao Kejtlin u 65.godini. On je nedugo nakon razvoda od Kris objavio da se oseća kao žena u telu muškarca, i da je započeo proces tranzicije, a svi su sumnjali u ovo kada je Brus počeo da pušta kosu.

Kamere su zabeležile da se porodica teško nosila sa njegovom odlukom, koju u početku nisu mogli da prihvate. Kejtlin i Kloi od tada ne pričaju, a bila je i neprijatna situacija kada je Kejtlina ćerka Kendal Džener zabranila ocu da se pojavil na reviji Viktorije sikret u kojoj je učestvovala, i to kako sva pažnja ne bi bila usmesrena na njega. Kejtlin je kasnije prozvala bivšu suprugu Kris, kao i druge članove porodice, zbog čega danas gotovo da ne govori sa njima. Kendal je jednom prilikom u rijalitiju izjavila da je u detinjstvu zaticala oca kako isprobava majčine haljine.

Kejtlin je od tada poboirnik za prava LGBT populacije, a kako navode strani mediji u vezi je sa Sofijom Hačins, koja je takođe promenila pol. O ovom Iskustvu pisala je u memoarima "The secrets of my life": "Imao sam život 65 godina, znate? Sviđao mi se Brus, bio je dobra osoba. Uradio je dosta toga u životu. On je postojao i ubijao se od posla! Osvojio je Olimpijadu, podigao neverovatnu decu, i nije kao da želim sve to da bacim", objasnila je Kejtlin, koja je kao Brus dobila šestoro dece iz dva braka a takođe ima i unučiće.

Andrej Pejić sada je Andreja Pejić

Andrej Pejić (32) promenio je pol 2014. godine i postao Andreja. Gostujući u jednoj emisiji, slavna transrodna manekenka otvoreno je progovorila o problemima sa kojima se suočava.

Ona je otkrila i šta je bio njen najveći strah kada se odlučila na taj korak. "Najviše sam se plašila kako će ljudi gledati na to. Često se to posmatra na trivijalan način, kao da sam to uradila zbog karijere", rekla je ona. "Za mene je to suludo - proći kroz sve to, psihološku rehabilitaciju, operaciju… To je bilo zanimljivo i veoma pozitivno iskustvo. Ipak, to nije lak proces, to nije bajka. To ne rešava sve probleme. To je samo jedan deo vašeg tela i vašeg identiteta", otkrila je Andreja pre nekoliko godina.

Devojka koja je rođena kao Andrej u Svilajncu, od samog početka je znala da je drugačija, i bilo je samo pitanje vremena kada će dopusti "pravoj sebi" da izađe "na površinu". Naime, Andreja je u svet modelinga ušla sa samo 16 godina, a pažnju svih privukla je najpre kao androgini model, noseći i muške i ženske komade. Andreja je prvi transrodni model na naslovnici muškog magazina GQ, prva na naslovnici Voga, kao i mnogih drugih prestižnih modnih magazina, a bila je čak i muza Gotjea i Marka Džejkobsa.

Ćerka pevačice Šer postala je muškarac Čez Bono

Kada je njena ćerka Čestiti otkrila da želi da postane muško, muzička legenda je priznala da to nije najbolje podnela.

O problemima s kojim se nosio pre operacije prvi put je otvoreno progovorio u intervjuu kod Opre Vinfri 2011. godine. "Život je bio jako težak pre operacije, pogotovo kada sam prolazio kroz pubertet. Nisam znao kako ispuniti tuđa očekivanja i osećao sam se kao da me vlastito telo izdaje. Od atletski građene devojčice postao sam žena s oblinama i to me je užasavalo", kazao je tada.

Čez se izjasnio kao transrodna osoba 2009., a kada se to dogodilo Šer je okrila "da to nije isprva dobro prihvatila". Kada je upitana da opiše svoje iskustvo roditeljstva, kroz koju ne prolaze svi roditelji, objasnila je: "Kada je Čez prošao kroz tranziciju to mi je palo teško. Nije trebalo tako da bude, jer znate, imam gej prijatelje oduvek. Poznajem neke potpuno kul trans ribe i imamo sjajan odnos. Sada sam potpuno okej sa tim". Šer je Čeza dobila u prvom braku sa Sonijem Bonbom, nakon četiri pobačaja, a u jednom intervjuu je priznala da joj je bilo posebno teško kada je na telefonskoj sekretarici čula stari glas sina, ali prisetila se i trenutka kada je shvatila da je njeno jedino dete zbog transformacije srećnije nego ikad.

Proslavio se ulogom trudne tinejdžerke pre nego što je postao Eliot Pejdž

Nekadašnja glumica Elen Pejdž, zvezda filmova "Džuno" i "Početak", priznala je da je transrodna pre par godina, i da se sada zove Eliot.

"Hoću da podelim sa vama da sam trans, moje ime je Eliot i muško sam. Srećan sam što sam stigao do ovoga", piše na Instagramu.

Kanadski glumac (37) poznat je svima po ulogama u hit filmovima "Džuno" i " Početak" kao i u serijalu "X-Men", pre nekoliko meseci javnost je zaintrigirala objavom da je transrodna osoba i da će se ubuduće predtavljati kao Eliot Pejdž. U intervjuu za prestižni časopis "Time" podelio je detalje svoje priče. "Osetio sam se kao dečak. Želeo sam da budem dečak. Često sam pitao svoju mamu mogu li da postanem dečak jednog dana", rekao je Pejdž.

Eliot se 2014.godine izjasnio se da je homose**ualne orijentacije, ali strahovao je da će mu to onemogućiti nastavak karijere. Stvari su bile malo lakše nakon toga. Počeo je da nosi odela na crvenom tepihu, pronašao ljubav i venčao se sa koreografkinjom Emom Portner 2018. godine. Počeo je da snima filmove o članovima LGBT zajednice poput "Freeheld" i "My Days of Mercy".

Nemački sportista Balijan Bušbaum

Nemački sportista kojeg je svet nekada poznavao kao uspešnu rekorderku u skoku s motkom Ivon Bušbaum. U novembru 2007. godine Ivon je objavila da napušta sport zbog uporne povrede, ali i želje da se podvrgne promeni pola.

Balijan je danas autor bestselera, čuveni motivacioni govornik, lajf kouč i oženjen muškarac.

Džez Dženings je od ranog detinjstva znala da se oseća kao devojčica

Džez (23) je poznata jutjuberka, govornik i najmlađi LBGT aktivista. Kada je imala samo devet godina, nakon što je izbačena iz ženskog toaleta u školi (tada je bila dečak) snimila je video poruku za tadašnjeg predsednika Amerike Baraka Obamu i objasnila problem nerazumevanja i neodobravanja transrodnih osoba.

Džez i njeni roditelji zajedno su osnovali fondaciju TransKids Purple Rainbow, koja pruža podršku trasrodnim tinejdžerima, a 2016. objavila je knjigu pod nazivom "Biti Džez: Moj život kao transrodni tinejdžer."

Pokrenula je i tv emisiju "Ja sam Džez" i sada je jedna od najpopularnijih transrodnih uzora u celom svetu.

Autor: Nikola Žugić