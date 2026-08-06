Naš pevač preživeo pakao u Berlinu: Upali mu u hotel sa maskama, a u njega je bila uperena puška (FOTO)

Pevač Dejan Ćirković Ćira preživeo je pre godinu dana pravu dramu u Berlinu, nakon što je napadač sa ručnom bombom ranio tri osobe u jednoj stambenoj zgradi blizu hotela u kojem je srpski folker boravio.

Ćira je tada bio svedok jake detonacije, ali i nemilog događaja koji je ceo Berlin podigao na noge.

Nažalost, zastrašujuće scene i dan danas nerado seća.

- Moje kolege muzičari i ja smo ušli u hotel i smestili se. Otišao sam u sobu da ostavim stvari i u jednom trenutku otvara se lift i puška uperena u mene i viče: ‘ Ruke u vis svi’. Ja pogledam kolege, oni svi digli ruke u vis i gledaju šta se dešava. Četrdesetoro njih je upalo u naš hotel, onako maskirani i sa puškama. Ja sam umro živ. Zamisli, otvara se lift i puška u tebe uperena i ne smeš da mrdneš- ispričao je Ćira i otkrio da su ih nakon kraće provere pustili.

- Meni su proverili dokumenta i pustili me, a klavijatiristu i saksofonistu su držali jedno pola sata dok su ispregledali sve. Pevačica je počela da nas traži, jer su nju odmah pustili- rekao je Ćira jednom prilikom.

Autor: N.B.