Tuga do neba: Preminuo čuveni glumac, a po ovoj ulozi ga svi pamte!

Glumac Bendži Gregori (Benji Gregory), najpoznatiji po ulozi u seriji Alf, preminuo je u 46. godini.

Bendži Gregori je pronađen mrtav u svom automobilu na parkiralištu jedne banke u Arizoni.

Pretpostavlja se da je zaspao u automobilu i da je preminuo od toplotnog udara. Naime, tih je dana, dok je glumac boravio u Arizoni, izmereno je oko 42 stepena.

S glumcem je u vozilu pronađen i njegov pas Hans, koji je takođe preminuo, uzrok glumčeve smrti se još uvek istražuje.

Glumčeva starija sestra Rebeka u razgovoru za TMZ izjavila je da se Bendži borio s depresijom i bipolarnim poremećajem, kao i da je patio od nesanice.

Zbog toga je, kaže, danima bio budan.

Bendži Gregori glumio je dečaka Brajana Tanera u seriji Alf od 1986. do 1990. godine. Nakon Alfa glumio je u tri televizijska filma i završio svoju glumačku karijeru davanjem glasa krtici Edgaru u crtanom filmu Once Upon a Forest.

U međuvremenu je Bendži je diplomirao na umetničkoj akademiji u San Francisku.

Serija Alf se emitovala 1986. do 1990, a imala je i jednu posebnu epizodu, koja je prikazana 2004. godine.

U seriji preovladava sarkastični Alfov humor, koji živi s porodicom Taner.

S obzirom na to da je Alf vanzemaljac, sve vreme je u kući i pravi mnogo štete porodici koja ga svejedno voli.

Autor: Nemanja Brajović