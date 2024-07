Nova misterija u vezi sa ljubavnicom princa Vilijama: Otkriveni zanimljivi detalji posle višemesečnog istraživanja! Evo ko je zapravo ona (FOTO)

Novinari poznatog američkog lista proveli su tri meseca analizirajući sadržaj dostupan u britanskim medijima o Rouz Hanberi, markizi od Čolmondlija i došli do prilično iznenađujućih saznanja.

Kejt Midlton, princeza od Velsa i supruga princa Vilijama, konačno se pojavila u javnosti u junu, nakon šestomesečnog odsustva, kada je sa ostatkom britanske kraljevske porodice prisustvovala Pozdravu bojama, zvaničnom obeležavanju rođendana kralja Čarlsa III.

Rouz Hanberi, princ Vilijam i Kejt Midlton pic.twitter.com/RbTDimczoo — Silvana (@Silvana71376830) 12. јул 2024.

To je ućutkalo brojne spekulacije i teorije zavere koje su mesecima kružile o njenom stanju i odnosima unutar porodice, pa dugo nismo čuli ništa o Rouz Hanberi, markizi od Čolmondlija, za koju se godinama priča da bi mogla biti – ljubavnica njenog supruga.

Ona je poslednji put viđena u maju, kada je njen sin lord Oliver bio počasni paž na službi posvećenoj kraljevoj i kraljičinoj posvećenosti Redu Britanske imperije i nosio kraljev plašt.

Sin Rouz Hanberi nosi plašt kralja Čarlsa III pic.twitter.com/PaXVDk0M5y — Silvana (@Silvana71376830) 12. јул 2024.

Međutim, dok je javnost pomalo zaboravila na prijateljicu Kejt Midlton koja se dugo dovodi u vezu s Vilijamom, američki magazin Vulture sproveo je interesantno istraživanje.

Eli Hol, koja se bavi pisanjem o britanskoj kraljevskoj porodici za Vulture, primetila je uklanjanje i ponovno uređivanje novinskih članaka u kojima se pominje Rouz Hanberi, objavljenih u periodu od 2019. do 2024. godine. Upravo je 2019. godina trenutak kada su se pojavile glasine da je markiza, udata za Dejvida Roksevidža, ljubavnica princa Vilijama.

Kako navodi u svom članku, različiti britanski mediji prenosili su priče o Rouz Haberi koje su potom uklonjene ili značajno izmenjene, u kontekstu potencijalne veze princa Vilijama s njom.

Rouz Hanberi mediji već godinama nazivaju "ljubavnicom princa Vilijama" pic.twitter.com/3FU81gNLhF — Silvana (@Silvana71376830) 12. јул 2024.

U navedenom periodu je, tvrdi Vulture, obrisana 21 medijska priča, dok je otkriveno šest članaka iz kojih su neke informacije uklonjene pri uređivanju nakon objavljivanja. Kao mediji koji su brisali ili menjali tekstove navedeni su Daily Express, The Mirror, The Sun, Evening Standard, Tatler, Daily Mail/MailOnline/Mail on Sunday i Guardian.

Tokom tromesečnog istraživanja, Vulture se obratio ovim medijima za komentar, a odgovorio je samo Guardian.

- Ove promene su izvedene nakon internog uredničkog razmatranja, a ne posle eksternog kontakta - kaže portparol ovog portala.

Međutim, Vulture naglašava da među čitaocima postoji verovatnje da Palata manipuliše medijima da bi "ugušila" izveštaje ili nagađanja o navodnoj aferi kako bi zaštitila princa Vilijama. Zbog čega su tačno brisani ili menjali pomenuti tekstovi, nije objašnjeno.

Advokati britanske kraljevske porodice i markize od Čolmondlija oštro su odbacili sve izveštaje o navodnoj vezi prestolonaslednika s Rouz Hanberi, prijateljicom njegove supruge i komšinice u Norfolku, gde Kejt Midlton i on imaju seosku rezidenciju Anmer hol.

Vulture navodi i da je markiza bila "predmet sve pozitivnijeg medijskog izveštavanja u britanskoj štampi poslednjih godina", kao i da se članci fokusiraju na njeno prijateljstvo s princezom od Velsa.

Autor: Dalibor Stankov