Upoznali su se sa 15 godina, venčali i razveli čak dva puta: Eminemovoj bivšoj supruzi se gubi svaki trag, nestala iz javnosti

Jedan od najpoznatijih repera svih vremena, Eminem, danas je objavio novi album "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)". Prethodni album objavio je pre četiri godine, a njegovi obožavatelji su nestrpljivo čekali novi. Novi album najavio je uz pesme "Houdini" i "Tobey", a uz njih se na albumu našlo još 17 pesama.

Inspiraciju za svoje pesme Eminem najčešće nalazi u svom životu, tokom kojeg je prošao kroz teške trenutke. Osim borbe sa zavisnošću, Eminem je prošao i kroz razvod braka s Kim Skot, koju je upoznao još kao tinejdžer. Mnogi se pitaju gde je danas Kim, koja je nestala iz oka javnosti.

Reper, pravog imena Maršal Meters, i njegova bivša upoznali su se na kućnoj zabavi, 1988. godine. Eminem je tada imao 15 godina, a Kim 13.

"Stajao sam na stoliću bez majice, s kapom, rugao se rečima pesme "I‘m Bad" LL Cool J-ja. Onda sam se okrenuo, a ona je stajala na vratima i pušila," ranije je ispričao Eminem o trenutku kad je prvi put ugledao Kim.

Kim je tada imala porodične probleme sa majkom i sestrom bliznakinjom Davn. Zato ju je Eminem poveo svojoj kući gde je neko vreme živela.

"Maršal je došao kući iz škole s visokom, mrzovoljnom plavušom. Predstavio ju je kao Kim Skot i rekao da joj treba mesto za boravak. Bila sam srećna što mogu da pomognem,", prisetila se u svojim memoarima Eminemova majka Debi Nelson.

Eminem (Marshall Mathers) and Kim's (Kimberly Scott) Wedding in 1999 (Left) & 2006 (Right).



