Prvo oglašavanje majke Šenon Doerti nakon ćerkine smrti: Imala je samo jednu poruku za sve

Majka Šenon Doerti, Roza Elizabet Doerti, oglasila se prvi put nakon tragične smrti njene ćerke, slavne glumice koja je preminula u 53. godini nakon dugogodišnje borbe protiv raka dojke.

Svim obožavaocima Šenon, kao i njenim prijateljima i kolegama Roza se zahvalila na podršci i ljubavi koju su pružali glumici u njenim najtežim borbama.

- Ona je moja prelepa devojka i moje srce. Naša porodica želi da se zahvali svima koji su pokazali ljubav i podršku našoj Šenon tokom njenog života. Zaista smo zahvalni - rekla je Roza Doerti.

Borba sa rakom Doerti je počela 2015. godine kada je prvi put saopštila svetu svoju dijagnozu. Godine 2017. objavila je da je u remisiji, ali je tri godine kasnije otkrila da se rak vratio i proširio na kosti i mozak.

Glumica je zasluge za istrajnost u njenoj bici za zdravlje najviše pripisavala svojoj majci, jer joj je pokazala u teškim vremenima kako da prebrodi ogromne krize.

Pre nekoliko meseci Šenon je u svom podkastu otkrila da je da sprema za sudnji dan i da joj je prioritet majka. Zato je glumica sama pripremala svoju sahranu i počela da se rešava svojih stvari kako bi najbližima olakšala celu situaciju.

- Moj prioritet u ovom trenutku je moja mama. Znam da će joj biti teško ako umrem pre nje. Budući da će joj biti tako teško, želim da joj olakšam neke stvari. Ne želim da nakon toga zatekne gomilu stvari kojima mora da se bavi. Ne želim da ima četiri skladišne ​​jedinice pune nameštaja - objasnila je glumica.

Zato je već sad počela da pregleda sve svoje stvari s planom da ih donira ili proda ako je reč o antikvitetima koje je godinama skupljala. Nedavno je otišla na jug u svoj dom u Tenesiju kako bi spakovala stvari nakon što je odlučila da odustane od svog sna o životu na tom imanju i udomljavanju konja.

- Dakle, bili smo u Tenesiju i tamo sam se pakovala. Bilo je jako teško i jako emotivno jer sam se osećala kao da odustajem od svog sna da izgradim to imanje, da izgradim kuću za sebe i kuću za moju mamu i da zatim proširim staju", objasnila je. "Pakovala sam se i počela da plačem... Osećala sam se kao da odustajem od sna. Šta je to značilo za mene? Je li to značilo da sam odustala od života? Mama mi je govorila da ne moram to da radim, a ja sam rekla - moram - ispričala je ona kroz suze.

Autor: Nikola Žugić