Poznati glumac smrdi na znoj: Koleginica ga razotkrila, od ovih reči će vam pripasti muka!

Kejt Hadson otkrila je neobičnu higijensku naviku kolege Metjua Mekonahija, gostujući u emisiji "Watch What Happens Live" u sredu. Holivudske zvezde gledali smo zajedno u filmovima "How to Lose a Guy in 10 Days" (2003) i "Fool's Gold" (2008).

Njih dvoje su u ovim ostvarenjima imali i romantične scene, ali Kejt Hadson je priznala da i nije volela da se ljubi sa Metjuom Mekonahijem. Vodutelj Endru Koen, pitao ju je da li je tačno da je naterala glumca da koristi dezodorans dok su snimali romantičnu komediju iz 2008. godine.

"Ne! On ne koristi dezodorans," odgovorila je, dodajući: "Usput, ni ja ga ne koristim, mi smo prirodni".

Ipak, priznala je da se slavni glumac u nekim momentima toliko osećao na znoj da je rekla "da je mogla da ga oseti na kilometar".

Svojevremeno u intervjuu za časopis „People“, oskarovac Metju Mekonahi se dotakao ove teme i otkrio detalje koje su mnoge zaprepastili.

Kate Hudson puts an old urban legend about Matthew McConaughey to rest once and for all. #WWHL pic.twitter.com/eZJodJji3o — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) 18. јул 2024.

„Ne volim da imam miris nečeg ili, još gore, nekog drugog. Zato nikad ne koristim dezodorans.“ Poznato je da je Metjuov omiljeni vid rekreacije džogiranje. Zamislite samo kako miriše nakon što istrči 20-ak kilometara, bez korišćenja dezodoransa.

Takođe, mnoge druge kolege su se na snimanjima neretko žalili na izostanak higijene kod Mekonahija

Autor: Nemanja Šolaja