Geni su čudo! Ćerke Maje Marijane su prave lepotice, jednu je dobila iz braka sa voditeljem, a nakon što je doživela nasilje one su joj najveća podrška (FOTO)

Pevačica Maja Marijana (51) već tri decenije je na javnoj sceni, ali svoj život drži dalje od očiju javnosti, a njene ćerke nikada nisu želele da se eksponiraju.

Tokom devedesetih godina, Marijana je bila u vezi sa voditeljem Željkom Stefanovićem, a brak je pukao posle tri godine. Kasnije se Maja udala za Mladena Šmakića, sa kojim je dobila ćerku Anđelu koja baš liči na pevačicu.

Pevačica je jednom prilikom na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa ćerkama i otkrila da su one njeno najveće bogatstvo.

- Ja sam veoma srećna žena, moje bogatstvo je na ovoj slici, moje ćerke, Anđela i Milica. Danas sam napunila 51 godinu i zahvalna sam Bogu za sve što imam i nemam, a svima vama želim zdravlje i sreću, voli vas MM - napisala je ona.

Inače, Maja je svojevremeno doživela nasilje od bivšeg partnera, a od tada ističe da se posvetila sebi.

- Uvek najbolje funkcionišem kada sam sama, skoncentrisana sam isključivo na posao, posvećena mojim pesmama, snimanju spotova, organizaciji nastupa, uvežbavanju repertoara, to je ono što volim,to je moj život. Beskrajno sam srećna što imam bezuslovnu podršku moje dece i mojih saradnika. Rad na sebi nije samo treniranje u teretani, već mentalno napredovanje u svakom trenutku. Ono što me jako raduje je i to što sam pre više od mesec dana batalila cigarete, baš su mi zagorčavale život. Slušajte sebe, a ne neke tamo lešnik priče, budite svoji i samostalni - napisala je folkerka.

