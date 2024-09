Mučio muku sa porocima.

Nekoliko javnih ličnosti otvoreno su priznali da su konzumirali nedozvoljne supstance, a jedan od njih je i pevač Acko Nezirović. Naime, folker je jednom prilikom otkrio da je bio navučen na kokain, ali da je brzo shvatio da ga porok odvlači u ambis.

Acko kaže da je, pored ovog opasnog poroka, dosta pio, a rešio je da se otarasi svih poroka kad je shvatio da mu zbog toga trpi posao jer je počeo da eskivira tezge i gubi ogroman novac.

- Probao sam kokain, iako to nikad nisam podržavao. Hteo sam da probam sve kao mlađi, niko me nije terao. Sedam, osam, godina sam uzimao belo, a onda sam video da propadam. Posle dva dana i noći nespavanja nisam bio sposoban ni za šta - pričao je on.

"Prestao sam da vučem crte"

Acko je ispričao da je pored droge imao problem i sa alkoholom.

- Nisam odlazio na tezge, slažem tako da mi je tetka preminula i tako izgubim 2.000-3.000 maraka. Pošaljem nekog drugog kolegu na tezgu na kojoj je trebalo da se pojavim. To je bilo strašno i to me je dovelo do krajnjih granica. Imao sam kolege koje nisu mogle da se odupru tome i tako su se upropastile. Kad sam dotakao dno, prestao sam da vučem crte da ne bih otišao u ambis, odakle nema povratka. Imao sam problem i sa alkoholom, a onda sam prestao. Nisam ni sada skroz, desi se da popijem, ali nikada danas ne dozvoljavam da preteram.

