Što ja ne mogu da se izujem, kad se drugi skinu goli: Poznati pevač prozvao kolege zbog ovoga! Svi pričaju o njegovom gestu

Pevač Emir Aličković, poznatiji kao Emir Lapsus, na jednom od svojih nastupa pevao je bos, a sada je prokomentarisao negativne komentare koje je zbog toga dobio.

Naime, tokom jedne letnje žurke, Emir se izuo i zapevao, zbog čega su ga mnogi kritikovali.

- Mene su nešto na internetu prozivali što sam pevao bos. Brate, na plaži pevam, dvevna žurka., šta ima veze. Kad se skidaju goli na nasupima, što ja ne mogu da se izujem - rekao je pevač.

"Zašto me toliko spominju ako sam bio loš?"

Podsetimo, Emir je nedavno u intervjuu za "Blic" progovorio o razlozima raspada benda, ali i o negativnim komentarima njegovih kolega.

- Osećam se sjajno, mnogo lepih stvari mi se trenutno dešava. Uživam u novim izazovima. Istina je da smo se razišli, ali ja sam mislio da smo mi to na korektan način uradili, ovih dana sam čitao njihove izjave za medije, ne čini mi se baš tako. Žao mi je svih tih godina, jer smo bili dobre kolege i mnogo toga uradili, i da se tako prema meni ponašaju. Zašto me toliko spominju ako sam ja bio toliko loš? Ali ja sam osoba koja sve okreće na pozitivnu stranu, život ide dalje, kolegama želim sve najbolje, da uspeju i da rade - kazao je on.

