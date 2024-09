Roker Đorđe David početkom godine je prošao kroz agoniju nakon saobraćajne nesreće u Severnoj Makedoniji, koja je na žalost rezltirala tragičnim ishodom.

U ovoj nesreći učestvovala su tri automobila, među kojima je bilo i vozilo popularnog rokera Đorđa Davida. Kako je utvrđeno da u trenutku nesreće nije načinio nikakav tehnički prekršaj, te da nije kriv, osloboðen je svake odgovornosti. No, gostujući u "Why so serious" podkastu, Đorđe je prvi put ispričao šta se dogodilo po povratku u Beograd.

Na pitanje voditeljke Katarine Rogojević ,,Da li je kroz karijeru imao predrasude o kolegama?" Djordje je istakao da je njegova najveća predrasuda Svetlana Ceca Ražnatović. Iako je godinama mislio da su ona i njene kolege koje izvode turbo folk i narodnu muziku krivi za situaciju na dok sceni, shvatio je da to nije istina.

Po ulasku u žiri najpopularnije muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Ceca je sela u stolicu pored njega, te je, kako kaže, upoznavanjem sa njom srušena i njegova poslednja predrasuda. No, trenutak koji će zauvek pamtiti jeste onaj u kom je nakon tragične nesreće došao u Beograd.

- Ona je napravila jedan gest i ja to nikada javno nisam rekao, nadam se da se ona neće naljutiti. Imao sam taj sudar u januaru mesecu, došavši u Beograd svi moji prijatelji su govorili, ja verujem da je to iskreno: šta god da ti treba, javi se! Jedino je ona rekla ,, ajde, dođi do mene" i bacila kovertu ispred mene.

- Vidi ovako, samo bez bilo kakvih raspravljanja sa tobom, znam da si trenutno u bunaru, ovo je novac koji ti dajem da uzmeš neki auto, jer znam da si bez automobila kao bez nogu, čim budeš bio u prilici to da vratiš, molim te vrati, a hvala Bogu radiš, hvala Bogu sviraš, ovde si u žiriju tako da nemoj da se raspravljamo da li ti to hoćeš da uzmeš ili nećeš da uzmeš, jer ćemo ući u ozbiljan problem" - rekla je Ceca, a Ðorđe je citirajući njihov razgovor istakao i da su retki ljudi u njegovom životu koji su tako istupili, zbog čega će Ceci ovo pamtiti do kraja života.

Autor: M. K.