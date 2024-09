Ovo su malo poznaati detalji o budućoj učesnici Farme 8!

Farma 8 počinje za jedan dan na Narodnoj televiziji i već se znaju pojedini učesnici, a mi ih danas dočekujemo u karantinu gde se pripremaju za sutrašnji ulazak na srednjevekovno imanje.

Među prvima pristigla je Aleksandra Babejić, koja je otvorila dušu o ozbiljnim porodičnim problemima zbog kojih ih je napustila i pobegla iz Srbije.

- Gaga nije došla sad sa mnom, ali dolaziće u studio. Neće danas, ali dolaziće. Slaže se sa mojom pričom. Nije želela da se stresiram. Rekla mi je da ne pravim nikakve gluposti, skrenula mi je pažnju na seksualne odnose i to... Ja volim biti prirodna i normalna, retko popijem kada nešto slavim uglavnom... - rekla je Aleksandra i dodala:

- Ulazim slobodna. Bila sam u vezi godinu i po dana, imali smo različita gledanja na svet. Nismo se poklapali jer ja volim normalan život, a on voli da pije, da izlazi... Nije me prevario. Ostali smo u dobrim odnosima, nisam ga dugo videla... ne znam kako bih reagovala, ja se toliko ne vezujem u vezi dok ne vidim da je to to - poručila je Babejićka i dodala:

- Ja ne znam razloge zašto je to tako, to je neka zatucana sredina, mene niko nije razumeo. Kao dete sam imala neke svoje mašte, vizije... Nisam imala podršku porodice. presekla sam, otišla sam za Bosnu, trpela sam 18 godina neke stvari. Bilo je fizičkog nasilja s mamine strane. Gledam je kao osobu kaja me rodila. Trpela sam sve dok na kraju nisam otišla iz te kuće - kaže Aleksandra za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić