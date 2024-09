JEDAN DETALJ IZ DETINJSTVA RADE MANOJLOVIĆ JU JE ZAUVEK PROMENIO: Pozajmljivali smo novac za lečenje majke, a evo šta im je uradio komšija bogataš

Pevačica Rada Manojlović izdala je album koji je izazvao lavinu reakcija, bez obzira na to što osam godina ništa nije objavljivala. S druge strane, estradna umetnica je poznata i po tome što materijalno pomaže drugima, dok ona vozi prosečan auto, a čak nema ni svoj stan.

O tome kako ju je detinjstvo izgradilo kao današnju ličnost, ali i mnogim drugim temama u jednoj emisiji govorila je pevačica Rada Manojlović.

Pevačica je sumirala utiske sa njenog ovogodišnjeg albuma "Prva dama" koji broji deset pesama:

- Već pevam te pesme na nastupima, pa mogu da stvorim nekakvu sliku o tome kako publika reaguje na album. Jako sam zadovoljna, pogotovo jer nisam ništa objavljivala osam godina. Pesme su jako dobre, a počinjem od sebe, ako mi nisu dosadile za ceo ovaj period kojih ih puštam, znači da valjaju. Što se spotova tiče, oni dosta koštaju, 20.000 evra je da onako bude da si se potrudio

.Potom se osvrnula na priče oko njenog davanja novca, s obzirom na to da nije sebe ukućila, ali je roditeljima renovirala dom, kao i to da je Milanu Stankoviću platila 50.000 evra da izađe iz Granda:

-Ja ako imam neki novac, meni treba za neko lečenje, za to čuvam, ali ako nekome treba novac ja ću mu dati, jer znam da ću ga ponovo zaraditi. Takav sam tip osobe, zato i nemam ništa oko kola i tako dalje. Imala sam jednog komšiju koji je bogat, a kada se moja mama lečila, otac je pozajmljivao pare po selu jer ga nismo imali, a on je njega pitao za 50 evra, što je za njemu bilo beznačajno, a on je nama rekao da trenutno gradi dvorište, pa nema. To mu je bila peta kuća, svi su znali da se mama leči, svi su znali zbog čega nam treba novac. Tada sam zamrzela tog komšiju, kao da me je to pokrenulo u tom smislu, nisam mogla da razumem da nam je sirotinja pozajmljivala, a neki bogataš da se ophodio na drugi način. To me otreznilo, tada sam rekla da ako budem imala novac, da ću uvek pomagati.

Pevačica je odgovorila na pitanje fanova kada će da napravi koncert u Areni:

- Ja sam se malo povukla u diskografskom smislu, a mislim da je za tako neki korak, poput Arene, bio potreban upravo ovakav korak, dakle novi album. Sada imam još nekoliko projekata pre nove godine, pa bih već sledeće godine mogla da uradim tu arenicu. Ja kada gledam svoje koleginice, prvo mrzim da se šminkam, friziram i presvlačim, kao i da treniram, vežbam, ali i bilo šta što je obaveza za takav koncert. Kada vidim Teu (Tairović) koja svaki dan stavlja snimke sa treninga, koreografija, a ja se zapetljam kada uradim dva koraka levo. Isto važi i za Priju, deluje stidljivo, a na nastupu pravi čuda, preslvačenja, ludilo. Ja se sat vremena spremam za svirku, otpevam nastup i odem kući da spavam.Manojlović se osvrnula i na Milana Stankovića, pa je rekla o njemu sledeće:

- Milan je proveo život ležeći i radeći malo šta. Nekada mi je to bio motiv, uradi šta trebaš i lezi. Malo je živnuo, super je on, srećan je, mada je meni žao što je srećan. Jako mi fali, ali i svima, na estradi, ja imam veliki problem jer mislim da je njegov glas tamo negde, a da je malo ovozemaljski. Ja sam njegov prijatelj pre svega, znam njegov život, osećanja, razmišljanja, a ne smem da pričam o tome. Nekada me nervira, a on ima problem što je gori od mene u smislu vaganja i savršenstva, ako neko teži ka tome, to je on. On ne bi izdao pesmu, a da ne misli da je savršena. Razumem ga, ja bih kao on, pobegla van svega ovoga, šta meni treba da pričam u javnosti ko me i kako mazi. Nisam procvetala pričajući o tome.

Autor: M.K.