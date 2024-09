Vraćamo se u srednji vek: Ognjen Amidžić progovorio o Farmi 8, otkrio šta očekuje od nove sezone, pa se prisetio prve sezone

Večeras na Narodnoj Televiziji počinje nova sezona rijalitija Farma.

Ognjen Amidžić je vodio Farmu od prve sezone, a popularni voditelj je za Pink.rs sada otkrio šta očekuje od nove sezone.

Kakav je osećaj ponovo voditi Farmu i šta očekuješ od nove sezone?

- Jedan je vremeplov vratiti se na "Farmu", otvoriti najnoviju sezonu koja će sada biti drugačija. Baš me zanima da vidim kako sve to izgleda i šta su sve smislili za ovu najnoviju sezonu.

Čega se sećaš iz prethodnih sezona Farme?

- U prethodnih sedam sezona bilo je baš mnogo anegdota, najviše njih vezuje me za tu prvu sezonu, kada smo došli u Lisović, put do tamo, priroda, taj pogled koji se prostirao sa imanja, šuma... To je bila velika prekretnica što se tiče rijaliti programa kod nas, u svakom smislu. Gomila anegdota je vezana za druženja, putovanja, a ovo ispred kamera mislim da se gledaoci i sami sećaju svega i svačega.

Po čemu će se Farma 8 razlikovati od prethodnih sezona?

- "Farma 8" bi trebalo da bude još izazovnija, ako se vraćamo u srednji vek. Prethodna "Farma" bila je neki 18. vek, a sada se vraćamo još unazad. Mislim da će uslovi biti još suroviji, drugačije okruženje, povratak u dalju prošlost, samim tim mora biti izazovnije, ali hajde da vidimo svi zajedno šta nas zapravo očekuje sve i kako će se ljudi snaći u svemu tome

Autor: N.Brajović