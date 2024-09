U braku je osam godina, ali voli drugu ženu! Nikola Jovanović Conjo spreman na sve, a zbog njene životne priče, plakaće ceo svet! (VIDEO)

Učesnici koji obećavaju!

Nikola Jovanović Conjo je novi učesnik Farme 8 i gledaoci su imali priliku da vide njegov profil.

Konobar je sa Vračara. U braku je osam godina, ali ne krije da je zaljubljen u drugu osobu. Verbalno je veoma jak. Kako kaže, ako oseti prave emocije, razvešće se. Fetiš mu je da gleda dve žene dok vode ljubav.

Marya AI Rawashedeh je nova učesnica Farme 8, a gledaoci su imali priliku d avide i njen profil.

Njena životna priča će naježiti čitav svet. Otac joj je iz jordana, a majka srpkinja. pobedila je sve životne bitke, a očeva porodica je pokušala da je ubije.

Dva nova učesnika su pred ulazak na imanje prvo poričali sa Dušicom Jakovljević.

- Žene se za mene lepe kao lepak, to je neki dar od boga. Muvali su me svi živi kada sam krenuo da radim kao konobar. Moja žena zna sve, pa i to da sam svinger -rekao je Conjo.

Autor: Iva Besarabić