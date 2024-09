Na Narodnoj televiziji preksinoć je održan spektakularan ulazak farmera u novu, osmu sezonu rijalitija "Farma", a Kiki Star je neposredno pred ulazak u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević progovorila o dešavanjima u karantinu.

Ekipa portala Pink.rs našla se na licu mesta, te smo porazgovarali sa Kiki Star o dešavanjima iz karantina, kada nam je otkrila da se sa aktuelnim učesnikom "Farme 8", Bobanom Bešanovićem, već ljubila, ali i da je njen tip Kristijan Golubović.

Koju operaciju si ti uradila?

- Ja sam samo uradila operaciju želuca, smršala sam 100 kilograma. Imala sam 202 kilograma...Došla sam jer sam bila depresivna, sada nemam depresiju. Ja sam oduvek htela da budem mršava, lepa i zgodna, ali sam bila glupa, nisam vodila računa o ishrani.

S kim si se poljubila?

- Ni sa kim. Ako hoćete iskreno da pričam. Ja volim starije muškarce, lože me stariji muškarci. On (Boban crnogorac) se meni dopao, on je rekao da sam ja bomba, davao mi je komplimente. Odvela sam ga u sobu, pitala sam ga da li mu se sviđam, on mi je rekao da i mi smo se poljubili. Počeo je da ljubi druge devojke, a ja kada sam u vezi ja sam gora od Maje Marinković. Sad ne želim njemu da dajem na značaju. Kristijan Golubović je moj tip, šta ima veze ako je oženjen? Sve što je zauzeto može biti i oduzeto. Ja mogu svakoga da osvojim, ne samo njega.

Da ti se desi da se zaljubiš, da li bi imala intimne odnose pred kamerama?

- Naravno. Intimni odnosi su jako jako bitni u vezi. Može i sa i bez pokrivača, nemam šta da pokrivam. Volela bih da imam na Farmi s*ks. Volela bih da imam u štali s*ks...Htela sam sa tim Bobijem nešto, ali Bobi je matora drtina. Dva puta smo se ljubili, bilo je sa jezikom.

O čemu je još Kiki Star govorila, saznajte u prilogu na početku teksta.

GDE MOŽETE GLEDATI "FARMU 8"? EON - POZICIJA 15 D3 - POZICIJA 19 MTS - POZICIJA 119 IRIS TV -POZICIJA 121

Autor: Nikola Žugić