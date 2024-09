Imala je 47 sinova i samo jednu ćerku: Evo čime se bavi naslednica Esme Redžepove

Esma Redžepova, najpoznatija makedonska pevačica i kraljica romske muzike, bila je i žena velikog srca. Za života je usvojila 47 sinova i samo jednu ćerku Eleonoru.

Esma je zbog toga dva puta bila nominovana za „Nobelovu nagradu“, ali najveće priznanje bila su joj deca kojima je pružila topli dom i roditeljsku ljubav sa muzičkim pedagogom Stevom Teodosijevskim.

- Udala sam se iz ljubavi iako je Stevo od mene bio dosta stariji. Mnogo smo radili, pevali, nastupali, a ja sam ga zapitkivala: „A kad ćemo mi imati decu?“ Željna slave i karijere, nisam uspela da nađem vremena za odgajanje dece, a vreme je neumoljivo prolazilo. Jer, ko bi mogao u ono vreme da odbije nastup u pariskoj Olimpiji ili da ne nastupi pred značajnim svetskim državnicima? Taman posla! Kad su godine prošle, shvatila sam da sam za rađanje ostarila - otkrila je jednom prilikom Esma.

Redžepova se tada odlučila za usvajanje i tako pomogla deci koja nisu imala sreće da odrastaju sa biološkim roditeljima.

- To nije bilo samo reda radi. Svoj toj deci prenosili smo ljubav prema muzici, prema pesmi. Želeli smo da im budemo kao majka i otac, pravi roditelji. Stevo je satima vežbao sa njima, a onda je došao na ideju da osnuje ansambl „Teodosijevski“. Kako je ko od dece odrastao, tako je napuštao ansambl. Zasnovao bi svoju porodicu, a na njegovo mesto došao bi sledeći usvojeni dečak. Danas su svi materijalno obezbeđeni. Ja sam zbog toga vrlo srećna jer njima ulica, kao mnogim drugim Romima, nije postala dom.

Esma Redžepova usvajala je samo mušku decu sve do pred kraj svog života, njih ukupno 47. Objasnila je i zbog čega:

- Pa, ima tu logike. Da smo usvajali i žensku decu, kad odrastu, pošto nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, moglo bi do svačega da dođe. Znate na šta mislim. Nama to nije bilo potrebno jer mi smo kao ansambl tada stalno bili van Beograda, pa ko bi onda o tome vodio računa?

Ipak, 2016. godine, pre smrti, usvojila je ćerku Eleonoru Mustafovsku.

- Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu ESRA u Skoplju. Sledeće godine diplomiraće solo pevanje, a već tri godine članica je “Esma’s Banda”, koji me prati - govororila je kraljica romske muzike.

Eleonora po završetku školovanja počela da gradi muzičku karijeru i publici se pre nekoliko godina predstavila pod umetničkim imenom "Malisha".

Mlada pevačica nije krila da joj je smrt majke veoma teško pala:

"Njen odlazak me je rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem da živim normalno i nastavim dalje. I dalje verujem da me čuva sa neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama", rekla je ona svojevremeno.

Autor: Nikola Žugić