Kristijan Golubović, sada gazda na "Farmi 8", neposredno pred ulazak na Farmu za Pink.rs progovorio je o Sneži Kušadasi, pored koje je stajao, ali i o rastanku s decom.

Kristijan Golubović, sve je iznenadio i oduševio svojim ulaskom na "Farmu 8", kada se kao srednjevekovni vitez pojavio na konju, sa plaštom, mačem i štitom, a pre nego što je spremio ovo iznenađenje, on je otkrio kako će se ponašati na "Farmi 8" prema Sneži Kušadasi, ali i generalno:

- Ja sam takav, Robin Hud, od mene možete sve da očekujete, ali ako me gaze licemerno, ja moram da palim motore i da idem, kao onaj mlaznjak - rekao je Kristijan, a onda je otkrio da li će njegova supruga, Kristina Spalević, biti ljubomorna ako se zbliži sa Snežnom Kušadasi:

- Kristina je rekla, bager i kvad su spremni, ovde da trčim po kanalima i šipražjima da me juri, ja ne znam...Prvo zbog toga, drugo, imamo predivne dve bebice, bilo bi sramota da napravim reprizu nemorala. Mnogo mi je bilo teško kada sam prolazio pored obdaništa i kada sam dolazio ka ovamo pitao sam je: "Da li si pokupila decu?", ona kaže: "Ne, sada sam krenula sa tvojom sestrom", ja kažem: "Ako ja ulazim unutra, ja moram da ih vratim kući, da ih ljubim, grlim, okupam, presvučem, ušuškam, a tek onda ću se vratiti", ali će to biti 10 do 11, zamisli apsurd da Kristijan kasni na Farmu? Gledam prozore na Vračaru, oni su tu, siluete im vidim na prozoru, prolazim i suza mi ide i knedgla u grlu...Ja gledam ljubavni film sa ženom i kao p**ka idu mi suze - rekao je Kristijan, a onda je otkrio da li mu je teret da nosi celu priču u rijalitiju:

- Jeste teret, od mene se mnogo očekuje. Želim da dam najviše provala i lapsusa, ja volim Ekreme Jevriće, Zmaja od Noćaja i onda ja ubeđujem Conju da je pirinač s Marsa i onda me pita: "Je l' stvarno odatle donose?", u tome je stvar - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić