Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin IN" ugostila je pevačice Milicu Todorović i Snežanu Đurišić, glumicu Nadu Blam, kompozitora Dragana Stojkovića Bosanca i fotografa Dejana Milićevića.

Milica Todorović, jedna je od retkih naših pevačica koja gde god da se pojavi izgleda privlačno, te je sada otkrila koje trikove za to koristi.

- Sad, jaoj, nekako mislim da sam retko kada privlačna, jer ja više imam tu mušku energiju. Ja sam imala tu žensku energiju, ali kada sam ušla u ovaj posao i kada sam videla šta se tu sve dešava...Evo na primer, ja pevam i neki lik mi drnda ventilator. I kako ja sada da budem privlačna, ja kažem: "Nemoj da mi drndaš ventilator" - rekla je Milica.

- Ko drnda ventilator - pitala je Nada Blam.

- Lik iz publike - rekla je Milica.

- Gde ga je uključio - pitala je Nada.

- Gospođo, to je moj ventilator. Imam mikrofon i ventilator koji me s vremena na vreme hladi jer bude vruće (smeh). I on sada, njemu je zanimljivo jer je možda malo popio i opustio se, i ja sam sada lepa i pevam, a on drnda ventilator tamo-ovamo i ja mu samo kažem: "Ne drndaj ventilator" (smeh)...Posle toga, on mene više ne čuje i ja sam ga udarila mikrofonom o glavu - rekla je Milica.

- Tvoj trik je ta gluma i takva si zavodljiva - rekao je Dejan.

- Ne govore mi muškarci komplimente, uglavnom ja prva priđem i kažem: "Što imaš lepe oči", oni se zbune i ne gledaju me, a onda ja nastavljam: "A što me ne gledaš u oči?" - rekla je Milica i nasmejala sve.

Autor: Nikola Žugić