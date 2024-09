ISPUNJAVA MI SVE ŽELJE, NIJE MU LAKO SA MNOM: Tanja Savić progovorila o vezi sa dečkom Mukijem, pa spomenula i svadbu

Spremna da stane na ludi kamen?

Pevačica Tanja Savić ove godine obeležava 20 karijere koncertom u Areni, a u razgovoru za medije je otvorila dušu i priznala da li se kaje zbog nečega, kao i to koliko joj u svemu znači podrška emotivnog partnera Muhameda Mukija Bešića koji je šest godina mlađi od nje.

- Ne bih ništa drugačije uradila. Kad sagledam čitavu svoju karijeru, nije bilo dosadno. Bilo je uspona i padova, kao srčani ritam, puls, ali dobro to znači da sam živa. Preživela sam neke mnogo velike stvari, doživela sam velike hitove, postala sam majka, ova Arena će biti kruna moja karijere - rekla nam je Tanja ističući da je jako zahtevna, te da je Muki jedini koji može da je trpi:

- Ispunjava sve moje želje. Možda i jesam zahtevna, to morate njega da pitate. Mislim da sam ponekad teška. Nije mu lako sa mnom. Zaista sam zahtevna, u poslednje vreme naročito, ne znam zašto, možda zato što sam perfekcionista, umetnik, ali sve to ima svoje. Trpi me očigledno, mislim da je on jedina osoba koja bi me trpela. Ja njega ne trpim. Ne znam, mislim da je on jedina osoba koja bi mogla da istrpi moje hirove. To nije zaista lako. Na pitanje da li je konačno našla srodnu dušu, Tanja nam je rekla:

- Nikad ne možeš da je reći da je to to. Kad si zaljubljen, uvek misliš da je to to, a ja mislim da jeste tako. Uvek su sva pitanja usmerena na svadbu. Sada sam fokusirana na pripremu koncerta, a za svadbu ćemo polako. Otom potom.

Uvek sam priželjkivala nešto veliko

Taj 23. novembar je rezervisan za veliki koncert u beogradskoj Areni, kaže Tanja koja priznaje da pripreme su u toku, ali je ona potpuno mirna.

- Pripreme su toku, ali treme nema, za divno čudo. Uvek imam tremu, sada ne, valjda zato što sam 20 godina na sceni, pa mi je već sve poznato. Verovala sam u sebe, uvek sam priželjkivala tako nešto veliko i što se tiče scene i tog prostora gde staje više od 20.000 ljudi, s tim što sada nisam opterećena time. Možda, da vratim vreme unazad, možda bih više bila uzbuđenija tada pre nego sada - rekla je pevačica. .

Najdraže su joj pesme sa početka karijere i one kako kaže, izazivaju pravu emociju.

- Znaš kako pevači kažu, sve pesme su nam kao deca. Možda pesme sa početka moje karijere, prvi CD. Pre neki dan sam slušala pesmu “Ulica”, baš je lepa i glas mi je u toj pesmi dečiji, čist. Nisam je ja pustila, nego je moj muž pustio u kolima, i onda sam ja sa njim slušala. Vrate mi se neke emocije kad sam pevala tu pesmu.

Sinovi Maksim i Đorđe sa nestrpljenjem iščekuju mamin koncert u Areni.

- Pa da, nisu ni oni opeterećeni puno. Ja sam njih vodila na nekoliko koncerata, tamo gde je bilo na otvorenom, znaju kako je to. Jedva čekaju, raduju se - kaže pevačica.

