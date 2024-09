STRAST I ZALJUBLJENOST VREMENOM IZBLEDE: Milan Kalinić otkrio istinu o braku sa Sandrom

Glumac i voditelj nikada nije imao da kaže ni jednu ružnu reč o svojoj supruzi, a ovako je svojevremeno govorio o njihovoj ljubavi i braku

Milan Kalinić i njegova dugogodišnja supruga Sandra odlučili su da stave tačku na 18 godina dug brak, tvrde mediji. Glumac i voditelj nikada nije imao da kaže ni jednu ružnu reč o svojoj supruzi, a ovako je svojevremeno govorio o njihovoj ljubavi i braku.

- Kada kažu da je neko zaljubljen kao prvog dana to je laž, to je nemoguće, strast i zaljubljenost vremenom izblede. Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo. To su retke stvari koje mi imamo jer gledajući druge ljude shvatam da su mnogi zajedno samo formalno, ili da su iz nekih razloga izgubili ono 'nešto' i da više nije to to - izjavio je jednom prilikom Milan.

On tada nije propustio priliku da istakne lepotu i fenomenalni izgled svoje žene.

- Nema osobe, ajde muškarci, ne bi sigurno pričali meni jer sam joj muž, ali interesantno je kako svaka žena, žene koje fenomenalno izgledaju, kako se oduševljavaju i dive mojoj ženi. Ali meni to ne treba niko da kaže, ja gde god da se pojavim sa Sandrom, koliko god tu ima prelepih žena, moja Sandra je ili najlepša ili među dve, tri najlepše, ja sam subjektivan, stvarno je tako. Što je starija sve bolje izgleda. Mislim, ni ja nisam loš, imam 50 godina. Držimo do sebe. Ljudi kroz ceo život treba i fizički da se sviđaju jedno drugom, ne treba da se unakaziš. To su sve sitnice koje se sklapaju i koje mogu da dovedu do negativnih ili pozitivnih stvari. U našem slučaju su pozitivne - bio je iskren voditelj za "Grandonline".

Autor: Milica Krasić