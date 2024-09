Princ Hari i Megan Markl proneverili milione iz humaniterne fondacije? Nestalo 4 miliona, novi finansijski izveštaji su tema o kojoj bruji svet!

Ovaj finansijski propust dolazi u nezgodnom trenutku za fondaciju princa Harija i Megan Markl, koja je ranije ove godine već bila označena kao "delinkventna.

Dobrotvornoj organizaciji princa Harija i Megan Markl "Archevell" nedostaje više od 4 miliona dolara otkriveno je u najnovijem poreskom izveštaju nedostaje, piše MailOnline.

Ovaj finansijski propust dolazi u nezgodnom trenutku za fondaciju princa Harija i Megan Markl, koja je ranije ove godine već bila označena kao "delinkventna" jer nije podnela godišnju evidenciju. Fondacija je tek nedavno dobila dozvolu da ponovo prikuplja i troši novac, te bi novi problemi sa IRS-om (Internal Revenue Service) mogli dodatno uzdrmati njen ugled, prenosi "Dejli Mejl".

Harry and Meghan's missing millions: Archewell Foundation didn't declare $4MILLION on latest tax return - as all eyes turn to Sussexes' upcoming declaration with questions over where money went https://t.co/esIquqyM92 pic.twitter.com/ubqgGHvNoj