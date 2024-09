MILAN KALINIĆ JE SA SANDROM, OD KOJE SE SAD RAZVODI, IMAO SAOBRAĆAJKU! Izneo potresne detalje: Mislio sam da sam ubio čoveka

U domaćim medijima odjeknula je informacija da se voditelj Milan Kalinić razvodi od supruge Sandre nakon 18 godina braka.

Milan Kalinić zajedno sa ženom Sandrom pojavljivao se s vremena na vreme u javnosti, a sve je iznenadilo kada ga je upravo ona intervjuisala u emisiji u kojoj je Kalinić pričao o najtežem periodu života.

Milan je u potresnoj ispovesti tada ispričao detalje saobraćajne nezgode koja se dogodila 1. marta 2015. godine u selu Dupci kod Brusa, kada se Kalinić sa suprugom i dvoje dece vraćao s Kopaonika.

Naime, Milan je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u "suzuki", u kojem je bilo četvoro putnika. Muž i žena, koji su sedeli na mestu vozača i suvozača, zadobili su povrede unutrašnjih organa, muškarac je povredio glavu, a žena se žalila na bol u stomaku. Njihova snaja lakše je povređena, a sin se ugruvao. Oni su kolima Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Kruševcu, gde su urađene detaljne analize.

Kalinić je tada testiran na alkohol, koji mu nije pronađen u krvi. Zbog izazivanja udesa, tada je bio kažnjen sa 250.000 dinara i izrečena mu je mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od četiri meseca zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja.

Sudija je naglasila da je kao olakšavajuća okolnost uzeta činjenica da je Kalinić tokom istrage i suđenja priznao krivično delo, čime je doprineo ubrzanju procesa, da je mlad i da ga oštećeni u saobraćajki ne goni.

Za navedeno krivično delo zaprećena je kazna do četiri godine, a zamenik osnovnog javnog tužioca u Brusu Milan Mihajlović zatražio je da se, pored novčane kazne, Kaliniću izrekne i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest meseci, što sud nije prihvatio.

Milan je u jednoj emisiji ispričao da je mislio da je ubio čoveka, te je i zaplakao.

- Gledam sve te ljude, oni se deru, šok... Prilazim kolima i zatičem situaciju, vozaču je bio volan u grudnom košu. On je bio nagnut nad volanom i leži sa otvorenim očima. Vidim mrtvog čoveka. To je najgori trenutak u mom životu. Vidim čoveka koji ne daje znake života, on je mrtav. Gledam ga i kažem sebi: "Ja sam ubio čoveka!" Osećam da sam van sebe, okrenuo sam se autu, gledam tebe, Teu i Vuka. Kažem sebi: "Ti si uništio život svima! Uništio sam mojoj deci život!" To je pakao, kraj, gotovo. Nema više nikakvog života. Okrećem se ka ovom čoveku, gledam ove ljude... Kreće da mi se vrti u glavi. To je šok u kom ne znam šta da radim, kome da pomognem. Kraičkom oka vidim, da mu mali prst radi i cela ruka. On je samo bio u stanju šoka par sekundi, došao je sebi. Brzo optrčavam auto, čupam, lomim sve. Hitna pomoć i policija su se pojavili neverovatnom brzinom - priseća se Milan, te otkriva da je mađarski državljanin koji je bio za volanom na sebi imao najmanje povreda za razliku od ostalih putnika, ali je jedino bio životno ugrožen.

Autor: Milica Krasić