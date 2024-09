Uznemiren nakon ročišta: Haris Džinović uplašen zbog podele imovine, prozborio samo OVO

Pevač je na pitanje koji je ishod današnjeg suđenja dao do znanja da mu nije do razgovora

Haris Džinović došao je danas oko 10.30 sati u Prvi osnovni sud kako bi nastavio proces oko podele imovine sa bivšom suprugom Melinom, koja se prema našim saznanjima nije pojavila na ročištu.

On je bio vidno ozbiljan, a kasnije kada smo ga i pozvali, Džinović je i priznao da nije raspoložen.

On je na pitanje koji je ishod današnjeg suđenja, dao do znanja da mu nije do razgovora. Posle dva sata otkako je stigao u Katanićevu ulicu u 12.30 rekao da je još na istoj lokaciji.

- Danas nisam ni za šta, još sam na sudu - rekao nam je Haris, a onda na pitanje da li je reč o podeli imovine, pevač poručio da ne želi s medijima o tome da priča. On je i na naše pitanje da li se Melina ipak pojavila u nekom trenutku, rekao da "ne zna".

Autor: N.Brajović