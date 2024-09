Evo kada se Saša Popović vraća u Zvezde Granda: Pevačica ne krije da ga željno isčekuju!

Pevačica je danas u razgovoru sa medijima otkrila kada će se diretkro Granda vratiti snimanjima "Zvezde Granda".

Snežana Đurišić danas je organizovala druženje sa medijima kako bi najavila svoja dva solistička koncerta u Beogradu. Pevačica je nakon održane konferencije, razgovarala sa medijima i o drugim temama, a tema koja je bila nezaobilazna je kada će se vratiti Saša Popović u Zvezde Granda.

- Saša Popović nam se pridružuje uskoro, jer je zbog zdravstvenih razloga odsutan. Željno čekamo to sledeće snimanje. On dolazi na sledeće snimanje - istakla je ona.

Podsetimo, nakon brojnih spekulacija i nagađanja o zdravstvenom stanju Popovića, oglasila se voditeljka i PR "Granda" Vesna Milanović i otkrila kako se kreativni direktor Granda oseća i da li se uskoro vraća na svoje radno mesto.

- Sašu vrlo brzo očekujemo. Saša je trenutno odsutan, ali samo trenutno, zbog njegovog zdravstvenog stanja, ali će nam se brzo priključiti i onda će vam i on sam reći sve na tu temu. Saša sve prati, ništa nismo uradili u Grand produkciji, a da Popović to nije ispratio, u kontaktu smo svakodnevno, imamo njegovo zeleno svetlo ili nemamo u zavisnosti koliko smo bili profesionalni ili nismo, ali naravno da je upućem i da njegovog tim to nadgleda i dobro radi - rekla je Vesna, pa dodala:

- Nije u bolnici. On je celo leto vredno radio, audiciju bio je u Boegradu, Nišu, Tuzli, Sarajevu, celog leta spremao sve, cela sezona je završena do onog momenta kada kandidati treba da ispadaju - zaključila je Milanović.

Autor: N.Brajović