Dugoočekivani solo koncert legende hip-hop i R&B muzike AKONA, 16. oktobra u Beogradskoj Areni!

Ulaznice dostupne već DANAS.

Međunarodna koncertna kompanija MaximuM i Skymusic predstavljaju solo nastup međunarodne superzvezde, legende hip-hop i R&B muzike, AKON-a, koji će održati svoj koncert 16. oktobra 2024.godine u 20 časova u Beogradskoj Areni. Ovo je njegov prvi koncert ikada u Srbiji i na Balkanu.

Ulaznice su dostupne putem besplatne aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradskearene i Doma omladine Beograda (DOB), u Tržnom centru Rajićeva (I sprat) i na više od 1.000 Mojkiosk objekata širom Srbije.

AKON je legenda globalnog R&B-a i autor bezbroj hitova u raznim žanrovima, od popa i R&B-a do hiphopa i dens muzike. Fanovi ga najbolje poznaju po čuvenim singlovima "Smack That" i "I Wanna Love You", koji su osvajali vrhove muzičkih top lista. U njegovoj biografiji stoji preko 35 miliona prodatih albuma širom sveta, pet nominacija za Gremi nagradu i neverovatnih 45 numera koje su dospele na Billboard Hot 100 listu.

AKON je nastupao, snimao i pisao hitove zajedno sa Michaelom Jacksonom, Lady Gagom, Gwen Stefani,Lil Wayneom, R. Kellyjem i Eminemom, a njegova produkcijska kuća sarađivala je sa mnogim zvezdama,grupama i solo izvođačima. Ovaj svestrani umetnik pojavljivao se i na filmu: debitovao je u akcionomfilmu "Crni Novembar" sa Mickeyjem Rourkeom i Kim Basinger, a kasnije i u krimi trileru "AmeričkaPljačka".

Rođen u Senegalu, AKON se preselio u Sjedinjene Američke Države, ali nikada nije zaboravio svojekorene. Nije slučajno što je pozvan da stvori i snimi himnu za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2010. godine,prvo održano na afričkom kontinentu.

Ove godine, AKON je krenuo na svoju najveću svetsku turneju, "The Superfan Tour", koja obuhvata preko 50 gradova širom Evrope, a koncert u Beogradu predstavlja jedinstvenu priliku za sve njegove fanove da uživaju u live performansu jednog od najvećeg izvođača globalne scene.

Autor: S.Paunović