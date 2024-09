Ovo su detalji razvoda Milana Kalinića: Brak pukao početkom godine, ovo je razlog kraha ljubavi!

Došlo je do kraha!

Vest da se glumac i voditelj Milan Kalinić razvodi od supruge Sandre nakon 18 godina braka šokirala je javnost. Njih dvoje bili su u braku od 2006. godine, a roditelji su dvoje dece.

Kako saznajemo od izvora bliskog Kaliniću, on i supruga rešili su da stave tačku na svoj brak još početkom ove godine, kada su odlučili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem.

Milan je ubrzo napustio zajednički stan na Voždovcu, gde su godinama živeli, pa je odmah započeo s traženjem nove nekretnine za sebe. U međuvremenu, on se preselio u stan kod svoje majke Bobe Kojović, s kojom je u poslednje vreme opet nerazdvojan.

Da odnosi između uskoro bivših supružnika duže vreme nisu najbolji, svedoči i činjenica da se oni već duže vreme nisu pojavljivali zajedno u javnosti, a umesto njega on je na javne događaje i premijere dolazio ili sam, ili u društvu mame Bobe. To je bio slučaj i s premijerom monodrame Anđelke Stević Žugić "Šta me opet snađe" krajem marta ove godine.

I Sandra je svojim pratiocima na Instagramu suptilnim znacima već nekoliko meseci pokazivala da stvari između nje i Milana ne funkcionišu, pa je tako sredinom jula s decom sama otputovala u Beč kako bi proslavili sinovljev 12. rođendan.Tada je prvo objavila sliku s Vukom i javno mu čestitala rođendan, a nedugo nakon toga objavila je i snimak na svom profilu, na kom su se smenjivale njene slike s decom, ali i s još nekoliko osoba koje nisu poznate javnosti, dok od Milana nije bilo ni traga ni glasa, zbog čega su se svi pitali zašto Kalinić nije s porodicom otputovao na odmor.

- Mi smo porodica - napisala je Sandra ispod objave, uz emotikon crvenog srca.

Naša ekipa pokušala je da stupi u kontakt s voditeljem i glumcem kako bismo proverili naša saznanja, ali nam se on nije javljao na telefon. Nešto ranije, kada se vest o razvodu pojavila u medijima, on je istakao da ovu temu neće da komentariše.

- Ne dajem komentare na tu temu - rekao je Kalinić za medije.

Podsetimo, Kalinićeva supruga je svojevremeno progovorila o braku s glumcem i otkrila nepoznate detalje iz njihovog života.

- Nas dvoje smo prvo bili prijatelji, pa smo se zabavljali godinu i po dana, posle čega smo odlučili da uspemo. Onaj ko kaže da za tolike godine braka nije bilo teških trenutaka, taj laže, jer to nije moguće. Obe strane moraju da pređu preko mnogo toga. Naravno, žene su tolerantnije, a posebno kada muškarac ima poziv kao moj suprug. Milan je stalno na meti, voli da daje komplimente i okružen je lepim ženama, koje se otimaju da budu u njegovom društvu jer je zabavan i šarmantan - prisetila se tada Sandra.

Milan i Sandra venčali su se 2006. godine u Crkvi Svetog Marka.

- Videla sam da je Milan uznemiren, ali nisam ni slutila zbog čega. Nije mi se jelo slatko i jedva sam ga poslušala. Kad sam ugledala prsten, zanemela sam. To je značilo da me pita da li ću s njim da podelim život. Bila sam u šoku. Sve mi je poispadalo iz ruku. Oboje smo bili zbunjeni. On se sabrao, izašao iz kola i klekao. Samo sam ponavljala: "Da, da." Zauvek ću pamtiti taj 7. oktobar. Odjednom, javila se njegova mama i šapućući konspirativno pitala da li sve ide po planu. Poslala sam poruke svim drugaricama i u roku od pola sata pola grada je znalo da se uskoro udajem - rekla je Sandra jednom prilikom za Stori.

Autor: Nemanja Šolaja