Voditeljka i novinarka Ruška Jakić u jednoj godini je doživela mnogo neprijatnih trenutaka i mnogo bola o čemu je govorila u jednoj emisiji.

Život Ruške Jakić je poput nekog romana, satkan od velikih ljubavi, zapleta, raspleta, tuge, radosti, brige, ali i sigurnosti, o čemu je govorila u jednoj emisiji.

Kada je reč o njenim usponima, kako je sama istakla, imala je mnogo uspona i padova, a sada je otkrila koji je njen najveći životni uspon.

- Bila je jedna godina za mene onako strašna i tad sam ja u stvari promenila svoj način života i razmišljanja. U istoj godini su mi umrli i mama i tata. Razvela sam se od muža. Ana je otišla na studije u Italiju. Uginuo mi je moj pas bretonac kog sam volela kao da sam ga rodila. I kad sam otvorila vrata svoje kuće, zatekla tišinu, onda sam sela i počela da razgovaram sama sa sobom - kaže Ruška u emisiji na Blicu i odgovara na pitanje da li je bilo suza:

- Plakala sam i treba plakati. Suze su reka života. Tako sam dugo plakala, plakala i kada su prestale te suze onda sam rekla sebi Ruška postoje samo dva... A da, izgubila sam i posao, radila sam osam godina na "Pinku" i onda je bila jedna pauza. Onda sam rekla, Ruška postoje samo dva puta, jedan put da patiš i da propadneš, a drugi put da se boriš. A ja sam urođeni borac. Tako da sam u to vreme, pošto je to bilo ono strašno vreme ratova putovala autobusom po četrdeset sati da vidim svoje dete. I onda, pošto taj autobus ide iz Požarevca onda su mi Romi, koji su me obožavali, kada smo stigli do Trsta rekli, jao ajde da te vodimo u neki butik, tamo mi nabavljamo robu i meni u jednom trenutku uključi kliker i ja otvorim štand na sajmu.

Štand na kom je prodavala garderobu

- Otvorim štand na sajmu i onda su moji čuveni "prijatelji" svi rekli jao Ruška propala, zamisli posle onolikog uspeha "Ljubav i moda" i sve, eno je prodaje. U stvari su mi učinili uslugu neviđenu. Ja sam sama radila, Slavice, ja nikada više para nisam zaradila. Na kraju sam i svoje, pred Novu godinu, morala da skinem sa sebe i da prodam. Znači, svako od nas mora da ima neku džoker kartu - kaže Ruška Jakić koja je u tom periodu bila veoma zadovoljna što se tiče finansija.

Ćerka Ana je rasla uz čoveka koji nije njen tata

Ćerka Ruške Jakić, Ana, je rasla praktično uz čoveka koji nije njen tata.

- Da, to je bio period kada sam sa mojim trećim mužem, Ana je imala tri i po godine, otišli smo u park i ona pogleda ovako i kaže, pita Voju: "Je l' ja mogu da te zovem tata?". I mi smo živeli 13-14 godina - kaže Ruška, a na pitanje kako se osećala kada je njeno dete pitalo čoveka koga ona voli "mogu li da te zovem tata", odgovara:

- To mi se u tom trenutku dopalo i zato sam i bila sa tim čovekom i živela.

"Bio je toliko ljubomoran i na kraju me prevario"

Nažalost ni ta ljubav nije potrajala o čemu Ruška otvoreno priča pred kamerama Blic televizije.

- To je čuvena priča, na kraju, on je bio toliko ljubomoran i na kraju me je on prevario. Ja nisam mogla da verujem, drugi su mi rekli, dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće, mog života i mog vidnog polja i onda kada sam se hemijski očistila onda sam ga pozvala i rekla: "Vojo, ajde da popijemo kafu". Seli smo i onda sam mu rekla: "To što si me prevario ima jedan deo i moje krivice, možda sam ja bila suviše jaka za tebe", on je muzičar i na kraju se oženio pevačicom, "samo da ti kažem da si ti voleo Anu kao da si rođeni otac, da te moja majka volela više nego sina svoga, da te ceo komšiluk obožavao i niko nije mogo da veruje". Najslađa je priča jedne pevačice, pošto je on putovao po svetu, niko nije mogao da veruje, svi su rekli, pa Ruška ga je prevarila, a u stvari je on mene, reko: "Sve ti opraštam". Tada je Ana baš došla iz Italije i onda smo se svi zajedno našli, otišli na ručak rekla sam: "Želim ti sve najbolje u životu", stvarno, ono što je bio bio je. Eto to je Ruška Jakić.

Ruška Jakić kao majka

Ruška je ispričala kakva je bila kao devojčica, kasnije i u vezama, a sada je otkrila i kakva je kao majka.

- Kao majka sam bila baš brižna mama. Bila sam drugačija u odnosu na svoju majku, bila sam brižna - kaže između ostalog Ruška koja se u jednom periodu čak i prerušavala kako bi pratila svoju ćerku i znala gde ide i šta radi:

- To je bilo vreme roka i panka ona je bila rokerka i pankerka i onda u to vreme je bila "Nana" diskoteka čuvena, ko nije okusio "Nanu" nije se zvao Beograđanin i "Akademija" i onda pošto nisu bili ovi telefoni nego je Ana imala svoj telefon i ja kad je neko zove ja podignem, treba kontrolisati decu, i ona kaže: "Naći ćemo se kod zidića" i ja saznam da je zidić tamo kod Beograđanke i onda se ja prerušim, obučem mamin neki stari kaput i stavim maramu i naočare, da idem da proveravam - iskrena je Ruška.

Autor: Nikola Žugić