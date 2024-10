Bila sam ljubavnica: Naša folkerka progovorila o prošlosti, pa priznala da li se kaje zbog odluke da bude druga

Ništa ne potresa domaću javnu scenu kao preljube, a dok su neke afere bile javne, druge poznate ličnosti su svoja neverstva uspele da sakriju.

Ipak, ima i onih koji su priznali da su nekad bili ljubavnici ili ljubavnice, među njima je i pevačica Indira Indi Aradinović.

- Bila bih budala kada bih rekla da nisam bila ljubavnica zato što svaka mlada devojka to mora da prođe! Mislim da bi sve to volele da probaju i da moraju na taj način da sazre, da bi posle bile velike pametnice - rekla je pevačica svojevremeno za "Alo", pa dodala da joj se ne žuri da se uda i ima dete.

- Ne žurim da se udam i rodim dete, a još manje žalim što se to dosad nije desilo. Što se tiče intimnih odnosa, nisam neko ko ludi za tim, mogu bez odnosa dugo - rekla je ona.

Svi brujali o vezi sa Zoranom Marjanovićem

Inače, u domaćim medijima se pisalo o vezi Indi Aradinović sa Zoranom Marjanovićem, a onda je pao i raskid.

- On se vezao za Aradinovićevu i sada mu je neobično bez nje, išli su svuda zajedno. Družili su se, izlazili, svađali i mirili, ali sada je definitivno kraj. Od njih dvoje u emotivnom smislu nema više ništa. Neće čak ljubavi da pruže novu šansu. Zoran je to teško prihvatio. Ni Indi nije lako, ali se odmah pomirila s tim da bolje funkcionišu kao poslovni saradnici nego kao partneri - priča izvor za Kurir. On tvrdi da će poslovnu saradnju nastaviti.

- U tom smislu su super par. To je obostrani interes i poslovna stvar. Ja smatram da nikad nije ni trebalo da eksperimentišu u tom emotivnom smislu - ističe sagovornik za gorenavedeni list.

Majka pevačice bila besna zbog ćerkine veze sa Marjanovićem

Inače, Indina majka, Florija Aradinović, nikako nije podržavala vezu sa Zoranom.

- Njena majka je u šoku. Umalo je šlog nije strefio kada je čula da su zajedno. Nikada neće podržati njenu vezu sa Zoranom - rekao je izvor blizak porodici Aradinović za "Blic" i nastavio:

- Danima je pričala sa njom, pokušavala je da je ubedi da raskinu, ali ne vredi. Indi se zaljubila i ne čuje šta joj se govori. Ne želi da posluša najbliže, i kako je rekla, ne planira da raskine vezu sa Zoranom.

Autor: N.Brajović