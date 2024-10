Ovo je istina o njihovom odnosu: Jelena Đoković otkrila kolika je Dijanina uloga u vaspitanju njene dece

Sada je i Jelena otkrila da Dijana i Srđan imaju značajnu ulogu u vaspitanju njene dece, baš kao i njeni roditelji:

Odnos Jelene i Dijane Đoković godinama je tema javnosti i dok su mnogi verovali da svekrva i snaja ne mogu da pronađu zajednički jezik, one su gotovo uvek pronašle način da ih demantuju.

Iako Dijana nije krila da ona svoju decu nije vaspitala kao Novak i Jelena, u njihovo vaspitanje direktno se nikada nije mešala, poštujući odluke njihovih roditelja.

- Mnogo sam srećna što imam unuke, Stefana i Taru. Mi možda ne provodimo zajedno onoliko vremena koliko bismo to voleli, ali meni svaki trenutak s njima mnogo znači i nekako me vraća u detinjstvo, jer u vreme kada su moja deca bila mala, nisam možda imala dovoljno vremena da se igram s njima. Nisam ja tu da ih podižem, to će njihovi mama i tata, ja sam tu da s njima uživam, da ponekad prekršim neka pravila oko onoga što im nije dozvoljeno, ali u tome i jeste lepota - rekla je Dijana svojevremeno.

Sada je i Jelena otkrila da Dijana i Srđan imaju značajnu ulogu u vaspitanju njene dece, baš kao i njeni roditelji:

– Ima mnogo osoba od kojih sam učila, uključujući tu i moje i Novakove roditelje i njihova iskustva. Otvorena sam za učenje i to mi puno koristi u toku dana sa decom. Mada su me naša deca najviše naučila o životu. Toliko mudrosti i jednostavnosti se krije u tim njihovim porukama i samom odnosu koji se razvija između nas. Prezahvalna sam na privilegiji da budem njihov roditelj - rekla je u intervjuu za Ženu.rs.



