Svečanoj dodeli nagrada u Teatru Odeon prisustvovale su najveće zvezde pop, dance i folk muzike, sam kraj večeri kod publike izazvao oduševljenje, ali i suze.

Na velikoj sceni Teatra Odeon sinoć se održala svečana dodela nagrada koje su City Records, Pink radio i Pink Music uručili svojim izvođačima povodom 30 godina TV PINK i Pink Media Group. Vlasnik ružičaste imperije, Željko Mitrović, organizovao je ovaj događaj kao znak uvažavanja svih eminentnih muzičara pop, dance i narodne muzike.

Nagradu je primilo više od 30 izvođača, koji su otpevali po jedan svoj hit na bini Teatra Odeon. Veče su ulepšale zvezde devedesetih i dvehiljaditih, kao i velike zvezde pop i narodne muzike. Voditelji programa bila su popularna Pinkova lica - Ognjen Amidžić, Rada Radenović, Biljana Obradović, Dušica Jakovljević i Ana Radulović.

U Teatru Odeon slavilo se nekoliko jubileja - 15 godina rada Pink Music-a, prvog muzičkog kablovoskog kanala osnovanog na ovim prostorima, zatim ulazak izdavačke kuće City Records u četvrtu deceniju postojanja, kao i više od 30 godina postojanja Pink radija. Ove tri kuće, koje postoje pod jednim krovom dodelile su nagrade izvođačima sa kojima sarađuju već decenijama. Okupljene zvanice imale su interesantno putovanje kroz pop, folk i dance muziku od devedesetih, preko početka dvehiljaditih, pa sve do danas. Svaki izvođać ili bend koji se pojavio na bini, stvarao deo muzičke istorije ovih prostora, izbog toga je dobio nagradu. City Rekords je do sad imao 1.000 izdanja, a probrano je ono najbolje - sva muzika koju je publika imala priliku da čuje je došla upravo iz ove izdavačke kuće.

Izvođači koji su se pojavili na sceni, nastupali i sa zaslugom dobili nagrade su: Oliver Stoiljković, kao prvi izvođač koji je potpisao ugovor sa City Records-om, zatim prvi blok pop izvođača Amadeus bend, Leksington bend, Tropiko bend, grupa Zana i Dado Glišić, zvezde narodne muzike Ivan Kurtić, Goga Sekulić, Željko Šašić, Sandra Afrika, Zorica Brunclik, Boban Rajović i Haris Džinović, drugi blok popizvođača Jellena, Romana Panić, Goran iz OK benda, Marina Visković, Ivana Jordan i Neda Ukraden. Potom su nagrađene zvezde devedesetih i dvehiljaditih – grupa Trik FX, Ivan Gavrilović, grupa Luna, Era Ojdanić i grupa Twins, Slađa Delibašić, Dača Duck i grupa Funky G. Na samom kraju, priznanje zanajprodavaniji Best Of album je dobio jedan od najvećih umetnika na ovim prostorima, Oliver Mandić,koji je izveo numeru „Odlazim, a volim te“, dok je publika u sali pevala sa njim. Najemotivniji deo večeri bila je posthumna dodela priznanja najvećem pesniku domaćeg rokenrola, čoveku koji je živeo i preživeo sve svoje stihove, najvećem koji više nije među nama – Bori Đorđeviću. Nagradu je primio menadžer„Riblje čorbe“ i Borin veliki prijatelj Bane Obradović, dok je pozadini išla pesma „Pogledaj dom svoj anđele“, sa koncerta „Riblje čorbe“ u Areni.

Željko Mitrović je svestan koja je hrabrost i lucidnost potrebna odvažiti se i izabrati muziku kao svojživotni poziv i kao neko kome dobar zvuk nije stran – poželeo je da maloprepomenutim izvođačima dana znanje da su izabrali kuću koja prepoznaje pravi kvalitet.

Kroz Pink Music, Radio Pink i City Records prošla su mnoga imena pop,folk i dance muzike sa ovih prostora, stara i mlada, zvezde i zvezdice koje supostale zvezde. U Teatru Odeon okupila se ekipa koja najbolje predstavlja svoj žanr, a Mitrovićev koncept 30 dana – 30 događaja pokazao se kao spektakularna ideja.

Autor: S.Paunović