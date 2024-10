Žena Darka Lazića pred porođaj na njegovom nastupu: Kaća uživa u provodu, puca kako izgleda! (FOTO)

Folker planira da i dalje rade na deci, nakon što se Kaća porodi.

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina broje sitno do njenog porođaja, ali to je ne sprečava da i dalje prati muža u stopu. Naime, Katarina se nedavno provodila na jednom od Darkovih nastupa, što je mnoge iznenadilo, budući da ima stomak do zuba.

- Jesam, ja sam uvek spremna. U početku sam imala strahove, ali sada sam sve spremnija i spremnija. Pripremila sam se i psihički i fizički - rekla je ona kroz osmeh za Blic

Ona se nedavno našalila da ako se ne porodi u kafani ništa nije uradila, a Darko se sada osvrnuo na njenu izjavu.

- Zato smo i došli zajedno, da vidimo šta se dešava. Poneli smo stvari za bolnicu, da odmah možemo da odemo, i na bini da se porodi šta sad. Bio bi red da mi se jedno dete rodi u kafani. Ceo život sam u kafani, stvarno ne bih imao ništa protiv - smejao se folker i dodao da bi voleo da prisustvuje porođaju:

- Ako bude bilo dozvoljeno, da. Voleo bih stvarno. Imam već dvoje dece, nemam tremu. Više Kaća ima tremu.

Autor: A. Nikolić