Nakon šest godina, Ilda Šaulić održava koncert u Beogradu: Otpevaću i očeve pesme

Folk zvezda Ilda Šaulić uveliko se priprema da 10. Oktobra održi spektakl za pamćenje koji će se odviti u MTS Dvorani.

Dok su probe sa orkestrom pri kraju, deli nas 10 dana od nastupa Ilde Šaulić koja je pripremila za svoje goste pregršt iznenađenja. Naslednica kralja folka Šabana Šaulića saopštila je da će sa s njom zajedno zapevati dve kolege, te da joj je drago što su se odazvali na njen poziv.

- Šest godina je prošlo od mog poslednjeg koncerta u Beogradu. Nekako je sada trenutak, iako su me novinari pitali svake godine što čekamo toliko, ali nekako je sada, kao i na nagovor mojih saradnika, a mislim da je MTS dvorana lepo mesto. Imamo još proba, ali je sve to već upakovano kako ja želim i biće baš lepo. Imam dva muška gosta, moje drage kolege i drago mi je što su se odazvali na moj poziv. Ja sam neko ko voli da ljude iznenadi najprijatnije, pa neću da otkrivam previše, ali mislim da će ta noć imati momente koji će i meni i njima ostati u pamćenju - otkrila je pevačica a potom je otkrila šta to publika može da očekuje i čime bi mogla da iznenadi publiku:

- Uživaće u dobrim pesmama, u kvalitetnom izvođenju, orkestru Endžija Mavrića, baš smo vredno radili da to sve bude lepo. Imaće priliku da čuju i tatine obrade koje sam radila, pa će biti divnih stvari. Nisam ja šou-men, ali će to sigurno biti lepo veče sa kvalitetnom muzikom, kako i priliči - rekla je Ilda.

