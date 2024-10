JOŠ NISU ZVANIČNO RAZVEDENI, A SANDRA NAŠLA NOVOG DEČKA: Žena Milana Kalinića nije dugo samovala, ovo su svi detalji tajne romanse

Sandrini bliski prijatelji su oduševljeni njenim izborom i time što je konačno posle duže vremena opet srećna i blista, dok je glumac i voditelj bez partnerke.

Razvod Milana i Sandre Kalinić i dalje je jedna od glavnih tema u domaćim medijima od trenutka kad se saznalo da je njihovoj ljubavi došao kraj posle 18 godina braka.Kao što smo pisali, njih dvoje su odlučili da se sporazumno razvedu i da svako krene svojim putem, a kako smo uspeli da saznamo iz više izvora, Sandra nije dugo samovala, pa već neko vreme uživa u ljubavi s novim dečkom.

Kako razvod između nje i Milana još nije definitivno okončan, ona nije spremna da se s novim izabranikom pojavljuje u javnosti, ali njeni bliski prijatelji su oduševljeni njenim izborom i time što je konačno posle duže vremena opet srećna i blista.

Ono što je sigurno jeste da je Sandra novog dečka krila i zbog toga što se o krahu braka s Milanom ništa nije znalo u javnosti do pre nekoliko dana, a tako će verovatno ostati i ubuduće, imajući u vidu da ona nikad nije volela da se preterano eksponira. Koji je razlog razvoda, i dalje nije poznato, šuška se da je Sandri smetao Milanov opušteni život, ali to nije potvrđeno. Jasno je da je u braku nastao nerešiv problem, pa se Milan preselio kod majke. Nedugo nakon toga Sandra je upoznala novog partnera, pa nije tugovala, već je nastavila život.

Za razliku od nje, Milan je trenutno bez partnerke, a da mu je teško palo što se u javnosti saznalo za razvod, jasno je i po tome što je viđen kako sam i neraspoložen šeta Dorćolom, u neposrednoj blizini stana majke Bobe. Podsetimo, Milan je jednom prilikom komentarisao svoju uskoro već bivšu suprugu, koja je zbog atraktivnog izgleda oduvek privlačila pažnju i drugih muškaraca.

- Ne zveram okolo, ali primetim lepu ženu. Moja žena ima 40 godina, a ona je, žargonski rečeno, top riba. Ona je jedna od najženstvenijih, najdamskijih, najzgodnijih Beograđanki. Gde god da se pojavimo, ona je ili najlepša, ili među tri najprivlačnije. To pravom muškarcu, koji je siguran u sebe, može samo da imponuje. Ne zveram okolo, ali volim da posmatram. To radim i pred Sandrom. Nije normalno da se pravimo ludi, kad je činjenica da je neko izazvao našu pažnju. To je licemerno. Kad se pravimo da nismo primetili da neko dobro izgleda, onda se nameće razlog za sumnju - ispričao je nedavno Kalinić za medije.

Milan Kalinić je još prvog dana kad se saznalo za njegov razvod, poručio da ovu temu neće komentarisati.

Autor: M.K.