Fotografija Kejt Midlton pokrenula NOVE TEORIJE ZAVERE: Kakva vas to hemioterapija podmladi 10 godina?

Nakon što su fanove princeze od Velsa dirnule fotografije nastale tokom njenog jučerašnjeg druženja s tinejdžerkom koja prolazi kroz borbu kakvu je cele ove godine vodila i sama Kejt, ponovo su se pojavile teorije zavere.

Kejt Midlton, princeza od Velsa i supruga britanskog princa Vilijama, postepeno se vraća poslovnim obavezama i kraljevskim dužnostima nakon što je mesecima bila posvećena svom zdravlju.

Buduća kraljica-supruga, koja je 22. marta ove godine saopštila da boluje od raka nakon da meseca misterije i teorija zavera posle njene iznenadne operacije u predelu abdomena, podvrgnula se potom lečenju koje je nazvala "preventivnom hemioterapijom".

U međuvremenu se pojavila u javnosti samo dvaput – na Pozdravu bojama i muškom finalu Vimbldona, a podelila je više fotografija i snimaka.

Juče je, međutim, organizovala i prvi prijem ove godine, kada je u zamku Vindzor dočekala Liz Haton (16), tinejdžerku koja se bori protiv agresivnog oblika tumora.

Fotografije su odmah preplavile društvene mreže, a dok se mnogi dive snazi Kejt Midlton i raduju zbog njenog oporavka, nije malo onih koji se vraćaju teorijama zavere...

Nove spekulacije o Kejt Midlton

Otkako se princeza od Velsa ponovo pojavljuje u javnosti, sve češće se mogu pročitati spekulacije da ona zapravo nije ni bila bolesna, kao i da dugo nije izgledala lepše, svežije, mlađe i da joj kosa nije bila gušća. To je posebno slučaj nakon njenog jučerašnjeg susreta s devojčicom koja prolazi tešku borbu.

– Ovo će biti kontroverzan tvit, ali gledam fotografije koje je objavila Kensingtonska palata i odmah mi je jasno zašto Kejt Midlton nije više radila s obolelima od raka. Razlika je samo... uf – napisao je popularni korisnik društvene mreže Iks @SussexHenryVIII, a njegova objava do sada je prikupila više od 1,6 hiljada lajkova.

– Magični rak koji utiče samo na tvoj uobičajeni posao, ali ti dozvoljava da putuješ na ekskluzivne sportske događaje i balet. A onda je vidiš pored deteta koje prolazi kroz rak i jednostavno je.... prokletstvo – dodao je on, a mnogi primećuju da bi Kejt, kao neko ko je upravo izlečio rak, trebalo da zna da ne bi smela da grli devojčicu usred lečenja kako joj ne bi ugrozila zdravlje zbog već narušenog imuniteta.

This will be a controversial tweet but looking at the photos just released by Kensington Palace it was immediately clear why Kate Middleton hasn't done more work with cancer patients.



The contrast is just.....oof.