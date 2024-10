Ovim je izvršen atentat na mene: Desingerica posle tuče nasred ulice objavio ovu fotku

Reper Dragomir Despić Desingerica i njegova supruga Nevena Brkljač doživeli su neprijatnu situaciju koja se dogodila tokom i posle vožnje automobilom.

Sa njima je bilo i njihovo dete, a Desingerica se za "Blic" oglasio ovim povodom.

- Krenuo je da gurne kolica na automobil, pa sam naglo ukočio! Pozadi u autu dete mi je spavalo, supruga Nevena je takođe bila u kolima. Taj čovek me je napao, vikao je: "P***o drogirana, šta je bilo?", pa sam izašao odmah iz kola. Čovek, deda, me je gurnuo i krenuo na mene, pa sam mu rekao da mi ne pada na pamet da se tučem sa čovekom koji može otac da mi bude! Govorio sam mu: "Neću da se bijem sa tobom, mator si, ne mogu da se tučem sa tobom", a onda je krenuo sin tog čoveka da me udari! Ja sam onda krenuo na njegovog sina, dok me je deda sve vreme udarao - rekao je Desingerica.

- Nevena je izašla iz auta, a taj deda ju je udario pesnicom i raskrvario joj usnu! Krenuo je onda sina da udari, matori udara i napada! - dodao je reper u šoku.

Despić je potom uslikao kolica i oglasio se i na svom Instagram profilu:

- Danas je izvršen atentat na mene sa ovim - napisao je Dragomir Despić u objavi.

Autor: D. T.