OŽENIO ALEKSANDRU BURSAĆ, A PRE NJE BIO S NJENOM KOLEGINICOM: Njihovu vezu nisu krili, a evo kako je ona govorila o svemu: Ne mogu da budem sjajno...

Pevač Stevan Sekulić i pevačica Aleksandra Bursać su juče stali na ludi kamen i izgovorili sudbonosno da, a na njihovoj svadbi su se našli mnoga poznata lica sa javne scene.

Na društevinim mrežama su se mogli videti snimci sa njihove proslave, a sudeći po snimcima i fotografijama, sve zvanice su se i te kako zabavljale.

Ono što mnogi ne znaju jeste da je Stevan bio u vezi 2020. godine sa influenserkom Ružom Rupić, ali njihov odnos nije dugo potrajao.Oni su čak i nastupali zajedno s obzirom da se Ruža pored influensinga bavi i muzikom, te je tako njihova ljubav i počela.

Kako je ona tada istakla, Stevan i Ruža su bili u vezi tri meseca, ali su odlučili da se rastanu, što influenserka nije baš najbolje podnela.

- Naravno da ne može da ti bude super, ali nije smak sveta. Bože moj, ljudi se posle 10 godina braka razilaze, a ne posle tri meseca veze. To su sve normalne životne stvari, samo ja to do sada nikad nisam iznosila u javnost. Ne mogu da budem sjajno i bajno, ali opet život ide dalje. Niko nikoga tu nije prevario, povredio. Mi smo se stvarno rastali na maksimalno lep način - rekla je ona tada.

Nekoliko godina kasnije Ruža je nastavila dalje sa svojim životom, te sada uživa u ljubavi sa svojim novim dečkom, dok je Stevan stao na ludi kamen sa Aleksandrom Bursać i rekao sudbonosno da.

Autor: Milica Krasić