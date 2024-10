Izgladićemo odnose kad odemo kući: Prva izjava Nadice Ademov po napuštanju porodilišta, spomenula ćerku i muža (FOTO)

Pevačica Nadica Ademov, postala je majka drugi put pre nekoliko dana, a danas je, 4. oktobra, izašla iz porodilišta sa naslednikom.

Po Nadicu Ademov i sina Amela došao je srećni suprug i otac Damir Mustafić, koji je za sina birao najbolje, pa je tako doneo nosiljku u kojoj su ga izneli, a koja vredi neverovatnih 72.000 dinara Čim je izašla i pozorila, Nadica je vidno raspoložena stala pred novinare, kako bi odgovorila na nekoliko pitanja.

Na samom početku je otkrila kako se oseća, kao i kako joj je protekao porođaj:

- Odlično, super se osećam. Beba je preslatka, kažu da je jedna od boljih beba i to me baš čini srećnom - rekla je ona, pa dodala:

- Odlično je prošao, ni prvi nije bio nešto težak, a ovaj drugi put sam već bila upoznata u sve. Sve je dobro.

Otkrila je i da li je sve spremno za bebu.

- Jesam naravno, to je sve bilo spremno.

Na pitanje kako je reagovala ćerkica na to što je dobila brata, Nadica otkriva da je bila pomalo ljuta, ali da će odnose izgladiti kad stigne kući.

- Seka je nešto jako ljuta, zato što joj ništa nije jasno, gde sam ja. Na kameri kad pričamo, čak neće ni da me pogleda. Sada ćemo mi da izgladimo odnose kada odem kući. Kada vidi brata, on je kao neka beba lutka za nju, pa kad ga vidi raduje se, uzme da ljubi telefon. Raduje se, ona mnogo voli decu, stavrno voli decu i verujem da će radovati, ali ona je ipak jako mala da bi shvatila o čemu se radi. Videćemo - rekla je Nadica, pa dodala šta je to bata dobio od svoje seke:

-Bata je dobio štošta od seke. On je dobio neke kremeice koje verovatno neće koristiti, pa ću dati njoj - rekla je.

Istakla je da joj je druga trudnoća bila znatno lakša, jer je prva bila rizična.

- Prva je bila onako malo rizična i sve, dok je druga došla potpuno neplanski, ali sma je podnela dosta lakše. Prvi put ništa ne znate, sve je nešto novo, ali dobro - otkrila je.

Veliku pomoć joj pruđža i suprug Damir, kojem ništa nije teško da uradi.

- Imamo pomoć, izguraćemo nekako. Pomaže, stvarno pomaže, to sam već govorila više puta. On je stvarno tata za primer i hoće da ustane i da pomogne, ni noću mu nije teško. Svi mi znamo muški kakvi su, neće oni ništa, ali ovaj moj je...

Milioner je, naslednikov dolazak na svet slavio čak tri dana.

- Slavio je tri dana, ako mi verujete, porođaj nije bio planiran tog dana, već sutradan, ali eto dečko nije hteo da sačeka. Ja sam njima javila sve na vreme, došli su i to veče su napravili proslavu do jutra, evo juče sam čula da su ostali do jutra, tako da su se oni proveli za sve pare.

Autor: Nikola Žugić