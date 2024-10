Naša transrodna pevačica Elektra Elit, gostujući u emisiji "RedAkcija" kod voditelja Milice Krasić, Gorana Todorovića i Sanje Arsić progovorila je o paklu kroz koji je prošla s jednim klijentom!

Elektra Elit, naša poznata transrodna pevačica, javno je govorila o tome da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, te je sada u emisiji "RedAkcija" otkrila najskandalozniju scenu kroz koju je prošla baveći se tim poslom u Švajcarskoj.

- Bila sam žrtva, ne muškaraca, nego ljubomornih klijenata. Imala sam jedan jako veliki problem u Cirihu, dečko s kojim nisam htela da idem, azilant. Dečko mi je stavio nož pod vrat, međutim sam to iskulirala. Obezbeđenje je skočilo, oni su njega satrali od batina, ja sam ga posle tri meseca videla sa izlomljenom vilicom. Ja sam mu samo rekla: "S tobom neću da idem"...To su sekunde, policija dok je pozoveš, treba im četiri minuta da dođu. Ne znam da li bi me ubo, ali me je zastrašio - ispričala je Elektra.

- Da li ti se nekada desila ljubav sa klijentom na prvi pogled - pitala je Milica.

- Nikada. Ljubav sa ovim mojim "A" mi se desila u Sarajevu na prvi pogled. Prekinuli smo kontakt na godinu dana i onda smo ga obnovili...Ne, nije mi se desilo tokom braka da se zaljubim u muškarca, tek posle razvoda, ali sam pre braka bila sa muškarcem u vezi u Beogradu. Moja bivša žena me je opčinila...Pre u Sarajevu, nije bila brza hrana, on mi kaže da mu se jede čizburger, ja odem s mojim Lukom na Bežanijsku kosu, kupim 40 komada i odnesem mu u Sarajevo - rekla je Elektra.

Autor: Nikola Žugić