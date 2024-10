Arkanov blizak rođak mi je pomogao, ja to ne zaboravljam: Elektra Elit otkrila ko ju je skućio kad je izbegla iz Like u Beograd, o ovome do sada nije pričala

Elektra Elit, inače transrodna pevačica, govorila je u emisiji "RedAkcija" o povezanosti sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, svom životu pre operacija, ali i o samoj promeni pola.

Na samom početku, voditelji "RedAkcije", Milica Krasić, Goran Todorović i Sanja Arsić pitali su Elektru da otkrije kako se zvala kao muško, što je ona vešto izbegla, ali je otkrila koja su imena bila u opticaju kada je reč o javnom mnjenju i komentarima.

- Tu postoji Lav, Đuro, Predrag, Nenad...Dolaze tako i kažu: "Nenade znamo te iz Osnovne škole"...Ja sam dupli lav u horoskopu - rekla je Elektra.

- Pričala si da ti je detinjstvo bilo teško - rekla je Milica.

- Detinjstvo sam imala prelepo, ali kada je rat došao u Hrvatsku, tata je bio policajac, mama u restoranu, tako da su to bila teška vremena i tu sam se snalazila. Meni je najviše pomogao Labud Ražnatović, to je dečko koji je meni najviše pomogao u srednjoj školi. To je rođak Željka Ražnatovića Arkana, drugo koleno...I nikada to nisam zaboravila. Nije bilo mesta u studenstkom domu, pa su me stavili u njihov porodični stan, ja te stvari nikada ne zaboravljam - rekla je Elektra.

- Da li si se nakon svega toga ikada vratila u Liku - pitao je Goran.

- Pre mesec i po dana posle 30 godina, još mi stoje storiji i moram da sklopim kako je bilo putovanje, vidi se moja kuća, oronulo je sve to posle rata. Plakala sam. Videla sam komšinicu koja je držala restoran ispod mog stana i prepoznala me je i jedna žena koja ima 85 godina, rekla je: "Nema veze šta si ti sada, najlepša si nam", ta žena me nije videla 40 godina - rekla je Elektra.

- Kada su u pitanju te tvoje operacije i tranzicije - pitala je Milica.

- Previše operacija je bilo, prve su mi lako pale, ali ova zadnja operacija grudi, jedva sam preživela. Pala sam u komu u Belgiji sam tada bila. Sve je okej, međutim ja vidim da mi žila ide prema vratu i vidim da mi se ruka hladi. Kaže Luka: "Oni su tebe izveli, njih je došlo 15", rekli su da me vraćaju za 45 minuta, nisu me vratili sedam sati. Kada sam išla da se tuširam, videla sam pečate na stomaku, da li su me oživljavali ili šta već? Ja sam produbljivala džepove da bih mogla da stavim pet kilograma, ovi su sada dva, a hoću šest - rekla je Elektra.

Autor: Nikola Žugić