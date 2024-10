Sale dođi, nastavi svoj posao: Voja Nedeljković otkrio kada se očekuje povratak Popovića u Zvezde Granda

Kreativni direktor "Granda" Saša Popović neko vreme je odsutan iz emisija zbog zdravstvenog stanja, a kolege u "Zvezdama Granda" s nestrpljenjem iščekuju njegov povratak.

Na njegovom mestu je trenutno voditelj Voja Nedeljković koji je otkrio kada se očekuje povratak kreativnog direktora.

- Ja sam vršilac dužnosti, samo VD, umesto Saše Popovića sam tu. Očekujemo da nam se Sale uskoro pridruži. Sale dođi, nastavi svoj posao, tamo gde smo stali. Ja sam ovde, kao što rekoh, VD u ime produkcije - rekao je Voja.

Inače, Snežana Đuričić je za "Blic" rekla kako se Saša uskoro vraća svojim poslovnim obavezama.

- Saša Popović nam se pridružuje uskoro, jer je zbog zdravstvenih razloga odsutan. Željno čekamo to sledeće snimanje. On dolazi na sledeće snimanje - istakla je ona.

Takođe, Vesna Milanović je govorila o Saši i njegovom odsustvu iz Zvezda Granda.

- Sašu vrlo brzo očekujemo. Saša je trenutno odsutan, ali samo trenutno zbog njegovog zdravstvenog stanja, ali će nam se brzo priključiti i onda će vam i on sam reći sve na tu temu. Saša sve prati, ništa nismo uradili u Grand produkciji, a da Popović to nije ispratio, u kontaktu smo svakodnevno, imamo njegovo zeleno svetlo ili nemamo u zavisnosti koliko smo bili profesionalni ili nismo, ali naravno da je upućem i da njegovog tim to nadgleda i dobro radi - rekla je Vesna, pa dodala:

- Nije u bolnici. On je celo leto vredno radio, audiciju bio je u Boegradu, Nišu, Tuzli, Sarajevu, celog leta spremao sve, cela sezona je završena do onog momenta kada kandidati treba da ispadaju - zaključila je Milanović.

Autor: N.Brajović