Pevačica Milica Todorović sve je šokirala promenom imidža koji je predstavila u Amidžiju, ali je sve zanimalo kako je ona zapravo dovela svoju liniju do savršenstva.

Naša poznata pevačica Milica Todorović otkrila je u Amidžiju da liniju do savršenstva nije mogla da dovede godinama unazad jer je otkrila da je imala insulinsku rezistenciju.

Kako je istakla, uzrok ove insulinske rezistencije jeste stres, ali kako kaže, sada je sve okej.

- Ja to sve zovem nova era Milice Todorović, a to podrzumeva sve, kao što vidiš...Nisu magije, prosto sam imala veliku insulinsku rezistenciju, to je bio jedan zdravstveni problem za koji ja nisam znala. Patila sam se unazad godinama, bila sam na raznim dijetama, smršala bih, ali bi se to brzo vratila...Sve je to zbog stresa - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić